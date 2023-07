«Netanjahu reisst das Land auseinander» – die angespannte Lage in Israel in 8 Punkten

Die geplante Justizreform der Regierung Netanyahu spaltet die israelische Gesellschaft. Die aktuelle Lage in 8 Punkten.

Mehr «International»

Seit Anfang des Jahres erlebt Israel eine neue Intifada. Und zwar eine seiner eigenen Bürger. So beschreibt es zumindest der Journalist Thomas Friedman der «New York Times». Grund dafür ist eine geplante Justizreform der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu (Bibi). Kritikerinnen und Kritiker sehen die Gewaltenteilung und somit die Demokratie in Gefahr. Manche warnen gar vor der schleichenden Einführung einer Diktatur.

Seit Monaten finden in Tel Aviv Demonstrationen gegen die geplante Justizreform statt. Bild: keystone

Aufgrund heftiger Proteste ist die Abstimmung über die Reform Ende März auf Juli verschoben worden. Noch immer ist Bibi von seinem umstrittenen Vorhaben überzeugt, das in seinen Augen «die Demokratie stärken» würde. Mit dieser Aussage hat er erneute Proteste im Land befeuert, die teils gewaltsam endeten.

Was du zur aktuellen Lage in Israel wissen willst:

Netanjahus Vorhaben

Netanjahus Regierung will das Höchste Gericht im Land gezielt schwächen. Ihrer Ansicht nach hat die unabhängige Justiz zu viel Einfluss auf politische Entscheidungen. Ein zentrales Gesetz des Projekts soll Anfang nächster Woche verabschiedet werden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die von seiner Regierung geplante Schwächung der Justiz am Donnerstagabend verteidigt. Netanjahu betonte, dass weiterhin Anstrengungen unternommen würden, um eine Einigung über das Gesetzesvorhaben zu erzielen. Wie diese Bemühungen aussehen, liess er offen.

Bild: sda

Dem Höchsten Gericht wäre es dann nicht mehr möglich, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als «unangemessen» zu bewerten. Kritiker befürchteten, dass es zu willkürlichen Entlassungen von Gegnern der Regierungspolitik in entscheidenden Positionen kommen könnte.

Die Abstimmung über die Reform wird voraussichtlich frühstens am Montag stattfinden.

Hintergrund der Reform

Der Staat Israel hat keine schriftliche Verfassung und fusst stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen. Daher kommt dem Höchsten Gericht eine besondere Bedeutung bei der Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu.

Dem Höchsten Gericht wäre es im Falle einer Verabschiedung des Gesetzes nicht mehr möglich, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als «unangemessen» zu bewerten. Zu Jahresbeginn musste Netanjahu seinen Innenminister entlassen, weil die Richter dessen Ernennung wegen seiner kriminellen Vergangenheit als «unangemessen» eingestuft hatten.

Beobachter erwarten, dass die Koalition dies mit dem neuen Gesetz rückgängig machen will. Kritiker befürchten zudem, dass es zu willkürlichen Entlassungen von Gegnern der Regierungspolitik in entscheidenden Positionen kommen könnte.

Oppositionsführer Jair Lapid teilte auf Twitter mit: «Wir haben heute Abend einen Regierungschef gesehen, der das Land auseinanderreisst, anstelle es zu vereinen. Der lügt, anstelle die Wahrheit zu sagen.»

Wie Netanyahu sein Vorhaben rechtfertigt

In seiner Rede wies der konservative Regierungschef die Befürchtungen einer schleichenden Diktatur als «absurd» zurück. Das Gesetz würde die Demokratie sogar stärken, so Netanyahu. Änderungen an dem Gesetzestext seien weiter möglich.

Kritikerinnen und Kritiker halten dies jedoch für unwahrscheinlich. Bei einer Änderung müsste erneut der Justizausschuss zustimmen. Das Gesetz könnte dann wohl nicht, wie von der Regierung angestrebt, bis zum Beginn der Sitzungspause Ende Juli verabschiedet werden.

Warnung aus den USA

Netanyahu widersetzt sich mit seiner Rede gegen den Appell von US-Präsident Joe Binden, die Pläne nicht zu überstürzen. «Konsens in kontroversen Politikbereichen zu finden bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht», teilt Biden im Interview mit der Zeitung «New York Times» mit. Für grosse Veränderungen sei das unverzichtbar, sagt Israels wichtiger Verbündeter.

Druck aus dem Militär

Druck auf Netanjahu kommt vor allem auch aus dem Militär. Israelischen Medien zufolge kündigten mehr als 1000 Reservisten der Luftwaffe am Freitag an, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte das Gesetz verabschiedet werden.

Auch mehr als Tausend Ärzte drohten mit Arbeitsniederlegungen. Sie befürchten durch die Justizreform negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, Demokratie und Sicherheit des Landes, und damit auch auf das Gesundheitssystem.

Proteste werden immer gewaltsamer

Nach der Ansprache strömten Hunderte Menschen im Land auf die Strasse für eine «Nacht des Widerstands» auf die Strassen. In der Millionenmetropole Tel Aviv am Mittelmeer blockierten Demonstranten zeitweise eine zentrale Autobahn. Auf der Fahrbahn seien Gegenstände in Brand gesetzt wurden.

Demonstrantinnen und Demonstranten brennen Barrikaden nieder, Tel Aviv, 20. Juli 2023. Bild: keystone

Demonstrantinnen und Demonstranten riefen am Donnerstag zu einer neuen «Nacht des Widerstands» im ganzen Land auf. Bild: keystone

Mehr als ein Dutzend Menschen seien festgenommen worden. Bild: keystone

Auch in anderen Städten störten wütende Demonstranten den Verkehr. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Beamte auf Pferden ein, um die Menge auseinander zu treiben. Es sei Medienberichten zufolge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden gekommen. Mehr als ein Dutzend Menschen seien festgenommen worden.

Marsch auf Jerusalem

Um gegen Netanyahus Vorhaben zu demonstrieren, sind am Dienstagabend zahlreiche Menschen zu einem Marsch von Tel Aviv in die heilige Stadt Jerusalem aufgebrochen. Dem Organisationskomitee zufolge haben mehr als 10'000 Menschen an dem Marsch beteiligt. Am Samstag wollen das Parlament in Jerusalem erreichen.

Wir werden am Samstagabend in Jerusalem ankommen und rund um die Knesset Zelte aufschlagen, sagte ein Demonstrant gegenüber AFP. Weiter sagt er:

«Wir hoffen, dass die Regierung Israels die Nation hört und die Zerstörung stoppt.»

Geplante Demos und Gegendemos

Am Wochenende sind weitere Kundgebungen und Protestaktionen von Gegnerinnen und Gegnern des Justizumbaus angekündigt. Auch die Befürworterinnen und Befürworter planen am Sonntag in Tel Aviv eine Demonstration.

(cst, mit Material der sda und dpa)