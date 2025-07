Aufnahmen zeigen: So heftig sind die Auswirkungen der Explosion in Rom

Am Freitagmorgen hat sich bei einer Tankstelle in Rom eine Explosion ereignet.

Am Freitagmorgen kam es in Rom zu einer gewaltigen Explosion bei einer Tankstelle. Diese hinterliess grössere Schäden, wie auf Bildern und Videos zu sehen ist.

Die Explosion in Rom hat man in grossen Umkreisen der Tankstellen gehört und gespürt.

Die Explosion in Rom hat man in grossen Umkreisen der Tankstellen gehört und gespürt.

ICE nimmt ehemaligen Box-Weltmeister Julio César Chávez Jr. fest

Vor einer Woche kämpfte Julio César Chávez Jr. noch auf grosser Bühne. Nun ist der Mexikaner von einer US-Behörde festgenommen worden.

Der frühere WBC-Weltmeister im Mittelgewicht, Julio César Chávez Jr., ist am Mittwoch von US-Bundesbehörden in Los Angeles festgenommen worden. Die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE nahm den 39-Jährigen laut Mitteilung des Heimatschutzministeriums (DHS) in Studio City fest – Grund ist ein aktiver Haftbefehl in Mexiko.