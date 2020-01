International

Italien

Fünf-Sterne-Chef Di Maio kündigt Ministern seinen Rücktritt an



Bild: EPA

Der Chef von Italiens Regierungspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, hat den Ministern seiner Gruppierung bei einem Treffen am Mittwoch in Rom seine Rücktrittsabsicht bekanntgegeben. Die offizielle Ankündigung soll um 17 Uhr an einer Medienkonferenz in Rom erfolgen.

Di Maio kündigte auf seiner Facebook-Seite an, dass er am Mittwochnachmittag den Parteianhängern «Wichtiges» mitteilen wolle. «Ich werde mich live einschalten, weil ich mit euch Wichtiges besprechen will», so der 33-jährige Parteichef und Aussenminister.

Informierten Quellen zufolge wird der Ex-Staatssekretär Vito Crimi als ältester Abgeordneter den Vorsitz der Fünf Sterne-Bewegung übernehmen, und zwar bis einem im März geplanten Parteitag, bei dem sich die Regierungskraft eine neue Struktur geben wird.

Di Maio, seit 2017 Parteivorsitzender der populistischen Bewegung, ist parteiintern wegen eines starken Parlamentarierschwunds unter Druck geraten. Mehrere Parlamentarier und Ex-Bildungsminister Lorenzo Fioramonti, hatten zuletzt die Gruppierung verlassen. Erwartet wird, dass Di Maio als Aussenminister weiterhin im Amt bleibt. (aeg/sda/apa)

