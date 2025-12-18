Nebel
Nichts fürs kleine Portemonnaie: Schloss «Colz» steht zum Verkauf

Schloss Colz bei Stern im Gadertal rihe12364 Castle Colz at Star in Val Badia rihe12364
Dieses könnte bald dein zuhause sein (wenn du das nötige Kleingeld hast)Bild: imago stock&people

Nichts fürs kleine Portemonnaie: Dolomiten-Schloss «Colz» steht zum Verkauf

Eine Traumimmobilie in den Dolomiten steht zum Verkauf. Doch nicht alle sind glücklich – von einem «Ausverkauf unserer Heimat» ist die Rede.
18.12.2025, 20:1018.12.2025, 20:10
Leon Pollok / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im Herzen von Alta Badia in Südtirol steht derzeit ein historisches Schloss zum Verkauf – zu einem astronomischen Preis. In der Gemeinde regt sich Widerstand.

Das Schloss Colz ist seit geraumer Zeit auf der Plattform des bekannten Auktionshauses Sotheby's gelistet: Von einem «architektonischen Juwel aus dem 16. Jahrhundert» ist die Rede. Das Anwesen sei ein «seltenes Beispiel für einen adeligen Wohnsitz im gotisch-renaissancistischen Stil in den Dolomiten».

Das Schloss war 1536 errichtet worden und verfügt über acht Schlafzimmer und eine Wohnfläche von über 2'000 Quadratmetern. Der Preis ist laut Auktionshaus «vertraulich», Medienberichten zufolge soll er bei mindestens 20 Millionen Euro liegen.

Bildnummer: 55040336 Datum: 05.02.2011 Copyright: imago/imagebroker Schloss Colz vor Sella, Ortsteil Stern oder La Villa, Abtei oder Badia, Gadertal, Dolomiten, S�dtirol, Italien, Europa Reisen kbdig ...
Die Erbgemeinschaft wollte nicht an die Gemeinde verkaufen.

Dolomiten-Schloss zu verkaufen: Gemeinde scheiterte

Das Schloss gilt als Wahrzeichen des Gadertals in den Dolomiten. Umso grösser ist der Widerstand der Gemeinde gegen den geplanten Verkauf. Wie die Gemeinde Alta Badia der «Bild»-Zeitung sagte, starb die bisherige Besitzerin vor einigen Jahren – und die Gemeinde wollte eigentlich zuschlagen. Doch die Erbengemeinschaft sei damals mit dem angebotenen Preis nicht einverstanden gewesen.

Die Grünen-Gemeinderätin Elide Mussner sagte mit Blick auf den jetzt veranschlagten Angebotspreis: « Ich befürchte, bei diesen Preisen können sich das nur Spekulanten oder Reiche von auswärts leisten. Das wäre ein Ausverkauf unserer Heimat.» Dem Portal «Südtirol News» sagte die Gemeinderätin: «Es geht hier nicht darum, jene zu kritisieren, die diese Immobilie zum Verkauf freigeben, sondern die Perversität eines Systems aufzuzeigen, das keine soziale Nachhaltigkeit mehr kennt.»

Ob sich tatsächlich ein Käufer findet, der das Schloss Colz für 20 Millionen Euro oder gar zu einem noch höheren Preis erwerben möchte, ist offen. Laut «Bild»-Zeitung hatte ein Gutachten der Gemeinde das Anwesen auf gerade einmal 3,5 Millionen Euro geschätzt.

Verwendete Quellen:

