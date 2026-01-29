JJ holte den ESC nach Wien. Bild: keystone

ESC

Moderationsduo für den ESC steht fest

Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den Eurovision Song Contest in Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht.

Dies wurde am Donnerstagmorgen im «Ö3 Wecker» bekanntgegeben. War über Swarovski als eine der Hosts bereits seit längerem gemutmasst worden, ist dem ORF mit dem 53-jährigen Filmstar Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin ein echter Überraschungscoup gelungen.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zeigte sich in einer Mitteilung zuversichtlich:

«Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit grosser Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden.»

Mit Victoria Swarovski hat der ORF eine durchaus schillernde Persönlichkeit verpflichtet. Schliesslich kann die 32-jährige Tirolerin nicht nur auf lange Erfahrung im Moderationsbusiness verweisen, sondern auch auf Ausflüge ins Popgeschäft und ist als Freundin von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz aus der deutschsprachigen Regenbogenpresse nicht wegzudenken.

Geboren am 16. August 1993 in Innsbruck in die Swarovski-Industriellenfamilie, begann Victoria Swarovski ihre Karriere zunächst als Sängerin und unterschrieb noch als Teenagerin ihren ersten Plattenvertrag. 2016 schwang die Künstlerin dann das Tanzbein – und ging als Siegerin aus der RTL-Tanzshow «Let's Dance» hervor – worauf sie ab 2018 ins Moderationsteam des Formats berufen wurde.

Supertalent und Hunde-Gastgeberin

Auch bei «Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands» nahm sie die Moderationsleine in die Hand und war bei «Das Supertalent» als Jurorin tätig. Und der Bambi-Verleihung verlieh sie zusätzlichen Glanz.

Aber auch abseits der TV-Bühne ist Swarovski aktiv. So gründete der designierte ESC-Host 2026 seine eigene Pflegemarke, gestaltete Modekollektionen und arbeitete als Model.

Der 53-jährige Michael Ostrowski gilt als einer der renommiertesten Komödianten Österreichs. Er ist bis dato vor allem als Film- und Fernsehschauspieler bekannt. Geboren wurde Ostrowski am 3. Januar 1973 in Leoben und studierte zunächst Englisch und Französisch, bevor er als Autodidakt zur Grazer Alternativbühne Theater im Bahnhof und schlussendlich zum Film kam. Der Durchbruch gelang ihm dabei mit Michael Glawoggers Komödie «Nacktschnecken», zu der er auch das Drehbuch verfasste.

In zahlreichen Kinofilmen zu sehen

Zu den weiteren Kinoarbeiten, in denen Ostrowski zu erleben war, gehören etwa «Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott», «Ich war noch niemals in New York», «Der Onkel» oder die erfolgreiche Eberhofer-Krimireihe. «Hotel Rock'n'Roll» war 2016 Ostrowskis erste Regiearbeit.

Aber auch abseits der grossen Leinwand ist Ostrowski über die Grenzen Österreichs hinaus erfolgreich und seit 2020 etwa in der TV-Filmreihe «Ein Krimi aus Passau» ebenso zu erleben wie einst im erfolgreichen ORF-Format «Vier Frauen und ein Todesfall». Und im Moderationsbusiness wird Ostrowski im Mai ebenfalls kein Debüt feiern, war der Schauspieler zumindest bereits Gastgeber beim Nestroy Theaterpreis, den Amadeus Austrian Music Awards oder beim Österreichischen Filmpreis. (rbu/sda/apa)