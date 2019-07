Junge Autofahrerin bei schweren Unwettern in Italien getötet

Massenproteste in Rumänien nach Ermordung von 15-Jähriger

In Rumänien hat die Ermordung einer 15-Jährigen für Entsetzen und massive Kritik an Polizei und Regierung gesorgt. Mehrere tausend Menschen gingen in der Hauptstadt Bukarest am Samstag auf die Strasse und warfen den Ermittlern in Sprechchören Inkompetenz vor.

Zudem forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Im Gedenken an die ermordete Jugendliche legten viele Menschen Blumen vor dem Innenministerium des Landes nieder und zündeten dort Kerzen an.

Die 15-jährige Alexandra war am …