Mann sticht in US-Supermarkt auf Menschen ein – mindestens 11 Verletzte

Traverse City liegt im Norden der USA am Michigansee, etwa 400 Kilometer nordwestlich von Detroit. (sda/dpa)

Die Waffe sei wohl ein Art Klappmesser gewesen, sagte Shea. Es gebe sechs männliche und fünf weibliche Opfer - drei würden derzeit operiert. Ein Krankenhaus in der Stadt bestätigte auf Facebook, es würden elf Menschen behandelt. Zum möglichen Motiv der Tat gibt es bislang keine konkreten Angaben. Sheriff Shea sprach aber von «Zufallshandlungen».

Ein Verdächtiger wurde nach dem Vorfall in dem Walmart in Traverse City festgenommen, wie die Polizei auf X mitteilte. Der zuständige Sheriff Michael Shea sagte laut Medienberichten, es handele sich um einen 42-Jährigen aus Michigan. Man gehe davon aus, dass er alleine gehandelt habe.

Ein Mann hat in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Michigan auf Menschen eingestochen – es gibt mindestens elf Verletzte.

Zum Angriff kam es in einer Walmart-Filiale.

Zum Angriff kam es in einer Walmart-Filiale. Bild: keystone

