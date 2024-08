Letztes Todesopfer in gesunkener Jacht entdeckt

Zu den insgesamt sieben Todesopfern gehört auch der Software-Unternehmer selbst. Lynch, einer der reichsten Briten, wurde 59 Jahre alt. Seine Ehefrau, die ebenfalls an Bord war, gehört zu den 15 Überlebenden.

Taucher der Feuer an der Unglücksstelle vor der Küste Siziliens.

Taucher der Feuer an der Unglücksstelle vor der Küste Siziliens. Bild: keystone

Nach dem Untergang einer Luxusjacht vor der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind nun alle Todesopfer gefunden worden. Als Letztes wurde nach vier Tagen Suche der Leichnam der 18 Jahre alten Tochter des britischen Milliardärs Mike Lynch gesichtet. Die Tote soll aus der «Bayesian» von Spezialtauchern aus 50 Metern Tiefe an die Oberfläche gebracht werden.

Gut 40 Jahre nach der Tötung von vier niederländischen Journalisten während El Salvadors Bürgerkrieg soll der Fall vor Gericht kommen. Die zuständige Richterin habe beschlossen, den damaligen Verteidigungsminister und zwei Ex-Militärs vor Gericht zu stellen, teilten die Organisationen mit, die die Familienangehörigen in dem mittelamerikanischen Land vertreten. Die Journalisten waren am 17. März 1982 auf der Fahrt in ein von Rebellen kontrolliertes Gebiet von Soldaten erschossen worden.