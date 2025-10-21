Eine schwangere Frau vor der Geburt. Bild: Shutterstock

Italien steuert auf neues Rekordtief bei Geburten zu

Italien steuert in diesem Jahr auf einen weiteren Rückgang der Geburtenzahlen zu. Der anhaltende Rückgang der Geburtenrate wird in Italien als nationale Notlage angesehen.

Niedrigste Zahl seit 1861

Im vergangenen Jahr wurden lediglich 370'000 Geburten verzeichnet, wie das italienische Statistikamt ISTAT am Dienstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit der Einigung Italiens im Jahr 1861. Damit sinkt die Geburtenraten das 16. Jahr in Folge. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 setzte sich dieser negative Trend fort: Es kamen knapp 198'000 Kinder zur Welt – ein Rückgang um 6,3 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2024, so ISTAT in einer Mitteilung.

Die Geburtenrate, also die durchschnittliche Anzahl an Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter, sank im Zeitraum zwischen Januar bis Juli 2025 auf 1,13 – nach dem bisherigen Rekordtief von 1,18 im Vorjahr, erklärte das Statistikamt. Doch trotz der Ankündigungen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrer Vorgänger, das Problem der demographischen Krise anzugehen, ist es bisher niemandem gelungen, die Entwicklung aufzuhalten.

Südtirol auf Spitzenposition

Während in Italien immer weniger Kinder geboren werden, verteidigt Südtirol seine Spitzenposition in Sachen Geburten: 1,55 Kinder pro Frau erblickten in den ersten sieben Monaten dieses Jahres in Südtirol das Licht der Welt. Im Jahr 2024 waren es noch 1,51 Kinder pro Frau, im Jahr 2023 lag die Geburtenrate bei 1,6 Kindern pro Frau. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt Italiens.

Die Mütter werden in Italien inzwischen auch immer älter. Bei der Geburt ihres ersten Kindes waren sie im Jahr 2024 im Schnitt 32,6 Jahre alt – das sind über drei Jahre mehr als 1995. Damals lag das Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes noch unter 30 Jahren (28,1 Jahre). (sda/apa)