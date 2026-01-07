bedeckt-5°
ICE-Beamter erschiesst Frau während Einsatz in Minneapolis

A bullet hole and blood stains are seen in a crashed vehicle on at the scene of a shooting in Minneapolis on Wednesday, Jan. 7, 2026. (Ben Hovland/Minnesota Public Radio via AP) APTOPIX Immigration En ...
Das Auto der getöteten Frau in Minneapolis.Bild: keystone

07.01.2026, 19:5807.01.2026, 20:13

Ein Beamter der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement, kurz: ICE) erschoss am Mittwoch während einer Razzia in Minneapolis eine 37-jährige Frau. Das US-Heimatschutzministerium bestätigte den Vorfall.

Die Trump-Regierung hatte eine gross angelegte Razzia in der Stadt durchgeführt. «Randalierer» hätten ICE-Beamte behindert, so die Sprecherin des Heimatschutzministeriums Tricia McLaughlin. Eine Frau habe versucht, mit ihrem Auto Polizeibeamte zu «überfahren». Daraufhin habe der ICE-Agent Schüsse zu seiner Verteidigung abgefeuert und somit die Fahrerin getötet.

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, verurteilte den massiven Einsatz von Bundesbeamten. Die Aktion verursache «Chaos» in der Stadt. «Wir fordern die ICE auf, die Stadt sofort zu verlassen.»

Die Aktivität der ICE in Minneapolis hatte sich zuletzt verstärkt. Es wurden Anfang Dezember Hunderte zusätzliche Beamte in die Stadt entsandt, um Einwanderungskontrollen zu verschärfen. (hkl)

