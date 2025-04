Italiens Präsident Mattarella zu Herz-OP im Krankenhaus

Mehr «International»

Der italienische Präsident Sergio Mattarella muss sich einer Herzoperation unterziehen. Der 83-Jährige begab sich in ein Krankenhaus in Rom, um sich einen Herzschrittmacher implantieren zu lassen, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Abend unter Berufung auf Mediziner berichtete. Sein Gesundheitszustand wurde als gut beschrieben. Die Operation sei schon seit einiger Zeit geplant gewesen. Aus dem Präsidialamt hiess es, es gebe keinen Grund zu Sorge.

Mattarella ist seit Februar 2015 im Amt und damit einer der dienstältesten Staatschefs in Europa. In seinem Heimatland amtierte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch niemand länger als Präsident. Über die Parteigrenzen hinweg gilt er als moralische Instanz. Ein Termin, wann genau die Operation in der Klinik Santo Spirito stattfinden soll, wurde zunächst nicht genannt.

Der gebürtige Sizilianer sass zuvor 25 Jahre lang in der Abgeordnetenkammer, ursprünglich für die Christdemokraten, später für die Sozialdemokraten. In den Jahren 1989/90 war er Bildungsminister, von 1999 bis 2001 Verteidigungsminister. (hkl/sda/dpa)