Blick auf den Strand in Rimini. Bild: http://www.imago-images.de/

Richterin in Rimini sieht keine Beweise für Übergriff an Schweizerin

Mehr «International»

Nach Vorwürfen sexueller Gewalt gegen eine Schweizer Touristin in der Nähe des Badeorts Rimini sind zwei festgenommene Männer auf freien Fuss gesetzt worden. Eine Richterin sah den Vorwurf einer mutmasslichen Vergewaltigung nicht als erwiesen an, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Die Richterin verfügte demnach am Montagabend die Freilassung der beiden Saisonarbeiter. Der 59-jährige ägyptische Pizzabäcker und der 48-jährige italienische Kellner hätten auf unbedarfte Art und Weise jemandem helfen wollen, der bewusstlos war, erklärte die Richterin zum Vorfall.

Die beiden Männer hatten laut der Polizei die 27-jährige Schweizer Touristin am Montag vor einer Woche nachmittags auf einer Strasse im Badeort Cattolica gefunden. Sie war laut Medienberichten verwirrt und hatte Schaum vor dem Mund. Die Männer alarmierten den Notruf.

Weil der Einsatz der Rettungskräfte auf sich warten liess, brachten die beiden Männer die Frau in ein Hotelzimmer, entkleideten sie und stellten sie unter die Dusche.

Die junge Frau, die mit ihrem Freund in den Ferien an der Riviera war, habe sich nicht an das Geschehen erinnern können, berichtete Ansa. Dies, weil sie unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten und Alkohol gestanden habe.

Die Staatsanwaltschaft liess die Männer nach einem Bericht des Gesundheitspersonals, das die Frau untersucht hatte, wegen Verdachts auf Vergewaltigung einer betrunkenen und unter Drogeneinfluss stehenden Touristin festnehmen. (sda/ans)