Kreuzfahrtschiff rammt Touristenboot in Venedig

Wenn der Computer die Kündigung ausspricht: Algorithmen rechnen, wer entlassen wird

Algorithmen spielen nicht nur bei der Einstellung von Bewerbern eine wichtige Rolle. Auch bei Entlassungen kommen sie zum Einsatz – mit teilweise absurden Folgen.

Im vergangenen Jahr wollte der Software-Entwickler Ibrahim Diallo wie jeden Morgen ganz normal zur Arbeit gehen. Sein Arbeitsplatz: ein Büro im Wolkenkratzer LA 1 in Los Angeles. Als er seine Karte auf das Drehkreuz legte, so beschreibt er es in seinem Blog, leuchtete die Anzeige unter einem Piepton rot auf. Diallo versuchte es noch ein paar Mal, doch ihm wurde stets der Zugang verweigert. Dann drückte der Security-Mann an der Pforte einen Knopf und öffnete die Schranke.

«Ich glaubte zunächst …