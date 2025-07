Ein Bild geht um die Welt: Donald Trump verkündet am 2. April seine «Reciprocal Tariffs». Bild: keystone

Donald Trumps schwarze Liste: Welchem Land aktuell welche Strafzölle drohen

Der US-Präsident schockierte am 2. April 2025 die internationale Wirtschaft, als er für fast 200 Staaten «Gegenzölle» ankündigte. Wie sich diese Liste im Hinblick auf das Ende von Trumps Gnadenfrist am 1. August entwickelt hat, erfährst du hier.

Leo Helfenberger Folge mir

«Meine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute ist der Tag der Befreiung», mit diesen Worten eröffnete Donald Trump im April seine Pressekonferenz. Während seiner Rede hielt er immer wieder grosse Tafeln aus Karton in die Kameras. Sie zeigten: 34 Prozent Zölle auf China, 20 Prozent für die EU und 31 Prozent für die Schweiz.

Er gab damals allen betroffenen Ländern 90 Tage Zeit, um das Gespräch mit den Vereinigten Staaten zu suchen, um Wirtschaftsabkommen abzuschliessen und die Strafzölle so zu verhindern. Diese Frist wurde mehrfach verschoben und ist mittlerweile auf den 1. August angesetzt. In der Zwischenzeit haben sich bereits mehrere Länder mit Trump geeinigt. Hier eine Übersicht, welchem Land welche Zölle drohen:

Wer steht auf der Liste?

Donald Trump setzte fast alle Länder der Welt auf seine Liste. Ausgenommen waren damals lediglich Kanada, Kuba, Mexiko, Nordkorea, Russland und Weissrussland. Mittlerweile stehen Kanada und Mexiko mit 35 beziehungsweise 30 Prozent relativ hoch auf der Liste drauf.

An der Spitze findet sich Brasilien. Das südamerikanische Land gehörte am 2. April noch zu den glücklicheren Kandidaten, damals verkündete Trump für Brasilien den Basiszoll von 10 Prozent. Mittlerweile hat das Land jedoch einen Brief erhalten, in dem der US-Präsident 50 Prozent androht, wenn dieses nicht die laufenden Justiz-Prozesse gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro einstellt.

Auch die angekündigten Zölle auf Waren aus der EU hat Trump von 20 auf 30 Prozent erhöht. Japan hingegen konnte die Zölle durch ein neu geschlossenes Handelsabkommen von 25 auf 15 Prozent herunterhandeln. Die Schweiz wartet derweil weiterhin auf ein Update aus den USA.

Warum sind die Strafzölle so umstritten?

Donald Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit Zölle verhängt. Jene auf Solarpaneele aus China wurden durch die Biden-Regierung sogar noch verdoppelt. Warum also herrscht in der Wirtschaftswelt seit dem «Liberation Day» solch eine Aufregung?

Donald Trumps «Gegenzölle» treffen fast alle Länder und im Unterschied zu früheren Massnahmen fast alle Exportgüter. Tatsächlich wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die allermeisten Zölle schrittweise gesenkt oder komplett abgeschafft.

Bei der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) 1995 waren viele Exportgüter im internationalen Handel bereits vollkommen zollbefreit. Seither setzte sich WTO für die Schlichtung weiterer Streitigkeiten zwischen den Handelszonen und für weitere Senkungen von Zöllen ein.

Mit dem «Liberation Day» wendet sich die grösste Wirtschaft der Welt von diesem Trend und damit einem Grundprinzip des freien Handels ab.

Warum spricht Donald Trump von «Gegenzöllen»?

Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin an einer Pressekonferenz anlässlich von Trumps «Liberation Day». Bild: keystone

Die US-Regierung betont seit dem 2. April stets, dass es sich um «Gegenzölle» handelt. Sie wirft damit allen übrigen Ländern vor, bereits Zölle auf Importe aus den USA zu erheben.

Wie oben beschrieben, wurden diese seit 1947 schrittweise abgeschafft. Einigermassen konsterniert traten die Bundesräte Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter im April vor die Medien. Die Schweiz wisse nicht, wie Trump auf die Idee komme, Importe aus den USA unterlägen in der Schweiz Zöllen. Man habe alle Industriezölle abgeschafft.

Die Rechnung hinter Trumps Karton-Tafeln zeigt denn auch, dass die US-Regierung den Begriff «Gegenzölle» etwas freier interpretiert. Aufgerechnet wurde nämlich das Handelsdefizit und nicht Zölle auf US-Waren. Wer also mehr in die Vereinigten Staaten exportierte als importierte, kam unter den Zollhammer.

Womit muss die Schweiz rechnen?

Für die Schweiz stellen die USA einen der wichtigsten Absatzmärkte dar. Zahlen von 2024 zeigen, dass ein Grossteil des Handelsbilanzüberschusses aus den USA stammt. Besonders beliebt sind dort Pharmaprodukte aus der Schweiz.

Seit der Ankündigung, die Schweiz würde ab 1. August mit Strafzöllen in der Höhe von über 30 Prozent belegt, spielen die Exporte verrückt. Zuerst stiegen diese rasant an, danach fielen sie wieder stark ab, aktuell gehen sie eher zurück. Dieser Verlauf zeigt perfekt, welche Unsicherheiten Trumps Zölle im Weltmarkt verursachen.

Jede Art von US-Zöllen auf Schweizer Produkte dürfte die Wirtschaft hierzulande empfindlich treffen. Für die Gesamtwirtschaft ist aber besonders die Pharmabranche wichtig. Werden diese Produkte mit hohen Zöllen belegt, wie es Trump auch schon angedroht hat, dürften die Folgen für die Schweiz gewaltig sein.

Ebenfalls interessant wird der Vergleich mit der EU sein. Aktuell droht Trump unseren Nachbarstaaten mit Strafzöllen von 30 Prozent. Seitens der EU sind aktuell Gegenmassnahmen geplant. Gewährt der US-Präsident der Schweiz tiefere Zölle, sind wir gegenüber unseren Nachbarn im Vorteil, bei höheren Zöllen dementsprechend im Nachteil.

Wie geht es jetzt weiter?

Die japanischen Märkte reagierten umgehend auf das Handelsabkommen mit den USA. Bild: keystone

Noch ist offen, ob Donald Trump seine Frist vom 1. August einhält. Bislang hat die Schweiz keinen Brief mit klaren Fakten aus den USA erhalten. Aktuell fehlt auch eine Ankündigung, dass sich die Schweiz mit der Trump-Regierung geeinigt habe.

Anfang der Woche hatten Japan und die USA ein Handelsabkommen kommuniziert. Demnach will Trump die Strafzölle auf japanische Güter von den angedrohten 25 Prozent auf 15 Prozent senken. Im Gegenzug will das asiatische Land in den USA Investitionen in Höhe von 550 Milliarden US-Dollar tätigen und den Zugang von verschiedenen US-Produkten auf dem japanischen Markt erleichtern.

Ähnliche Abkommen wurden auch schon mit Grossbritannien und den Philippinen geschlossen.