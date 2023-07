Italiens Ex-Ministerpräsident Arnaldo Forlani mit 97 Jahren gestorben

Forlani wurde 1925 in der mittelitalienischen Hafenstadt Pesaro geboren, studierte Jura und machte Karriere in der DC. Er war zeitweise Sekretär der Partei und hatte verschiedene Ministerposten inne. Er war unter anderem Verteidigungs- und Aussenminister. Von Oktober 1980 bis Mai 1981 war er Ministerpräsident Italiens. (sda/dpa)

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Arnaldo Forlani ist tot. Der Politiker der Christdemokratischen Partei (DC) starb am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Rom, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos übereinstimmend am späten Abend berichteten. Forlanis Sohn Alessandro hatte den Tod seines Vaters mitgeteilt.

US-Mamis, die Hitler zitieren

Die Frauen von Moms for Liberty sind zur bedeutendsten Lobby-Gruppe der amerikanischen Rechten geworden.

Regelmässig warnt das FBI davor, dass rechter Extremismus zur grössten Bedrohung der inneren Sicherheit in den USA geworden sei. Rechter Extremismus, da denkt man unwillkürlich an paramilitärische Gruppierungen wie die Proud Boys oder die Oath Keepers, an Männer, die bis zur Nasenspitze tätowiert sind, die sich in Pseudo-Kampfausrüstung kleiden, sich halbautomatische AR-15s umhängen und gelegentlich auch Nazi-Embleme schwenken.