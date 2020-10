International

Fluchtversuch von U-Boot-Tüftler Madsen



Fluchtversuch von U-Boot-Tüftler und Mörder Madsen – er ist umzingelt

Der U-Boot-Tüftler Peter Madsen versuchte offenbar heute Morgen aus dem Gefängnis zu fliehen. Das berichtet unter anderen die dänische Zeitung Ekstra Bladet. Demnach ist es zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen.

Gemäss der dänischen Zeitung sei Madsen von der Polizei umstellt. Er sitze an einem Zaun und trage einen gürtelartigen Gegenstand um den Bauch. Sondereinsatzkommandos sind ebenfalls vor Ort. Madsen sitzt also in der Falle. Nun werde das Gespräch mit ihm gesucht, heisst es.

Peter Madsen i fangeflugt. Ekstra Bladets fotograf på pletten. https://t.co/wHyKtBBdmM — Kristoffer Eriksen (@listighjort) October 20, 2020

Wie genau Madsen die Flucht gelungen ist, ist derzeit noch unklar. Laut Ekstra Bladet hat er sich mit einem Pistolen-ähnlichen Gegenstand und einer Bombe oder Bombenattrappe den Weg in die Freiheit gebahnt.

Weit ist er allerdings nicht gekommen. Die obige Aufnahme zeigt Madsen nur rund 500 Meter vom Gefängnis entfernt.

Madsen hatte erst im September den Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall gestanden. Er hat sie 2017 in seinem selbstgebauten U-Boot ermordet und wurde dafür zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (meg)

Mehr Infos in Kürze ...

