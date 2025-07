Nach 16 Jahren steht Noel Gallagher wieder mit seinem Bruder Liam auf der Bühne. Bild: keystone

Chaos bei Oasis-Konzert in Manchester führt zu Polizei-Einsatz

Wenn sich eine legendäre Band nach Jahren der Funkstille wieder zusammentut, kochen die Emotionen schnell über. Genau das zeigte sich nun in Manchester, der Heimatstadt von Oasis.

Jennifer Ullrich / watson.de

Am vergangenen Wochenende feierten Oasis in Cardiff ihr grosses Tour-Comeback. Die einst zerstrittenen Gallagher-Brüder haben sich zusammengerauft und betreten nun sogar Hand in Hand die Bühne. Gerüchte um ein neues Album gibt es ebenfalls.

Doch die Schlagzeilen sind nicht durchweg positiv. Zum Auftakt ihrer fünftägigen Konzertreihe in Manchester zogen Liam und Noel Gallagher rund 80'000 Menschen vor Ort in ihren Bann. Allerdings versuchten offenbar auch zahlreiche Fans ohne Ticket, sich Zugang zum Gelände zu verschaffen.

Video: watson/X

Oasis-Fans stürmen das Gelände in Manchester

Laut der «Manchester Evening News» musste die Polizei eingreifen, nachdem Absperrgitter niedergerissen worden waren. Videoaufnahmen zeigen umgestürzte Metallzäune, während einige Personen offenbar versuchten, den Sicherheitsbereich zu überrennen.

Ein Augenzeuge beobachtet, wie etwa 50 Fans versuchten, durch einen internen Eingang auf das Gelände zu gelangen. Zehn davon sollen es kurzzeitig geschafft haben, der Grossteil wurde jedoch gestoppt und des Geländes verwiesen.

Die Polizei bestätigte später, dass letztlich niemand bis in den Konzertbereich gelangte.

Oasis-Fans verfolgen Konzert ohne Ticket

Während es für viele ein Abend voller Gänsehaut-Momente war, mussten andere kreativ werden. Von einem nahegelegenen Hügel aus verfolgten zahlreiche Musikbegeisterte das Konzert auf den riesigen LED-Leinwänden, ganz ohne Ticket.

Auf Plattformen wie X tauften Fans den Platz scherzhaft in «Gallagher Hill» um, in Anlehnung an das berühmte «Henman Hill» beim Tennis in Wimbledon. Ein User jubelt, er habe so 600 britische Pfund für eine Karte gespart.

Die Bühnenbilder waren tatsächlich beeindruckend: Eine der grössten Leinwände, die je bei einem UK-Konzert eingesetzt wurde, mass ganze 84 Meter Breite. Das bot nicht nur zahlenden Gästen beste Sicht, sondern auch all jenen, die sich ausserhalb ein Stück Oasis gönnten.

Begleitet wurden die Gallagher-Brüder unter anderem von ihren Kindern, die sich backstage zeigten. Auch prominente Unterstützer wie Manchester-City-Trainer Pep Guardiola liessen sich den Abend nicht entgehen – ganz im Sinne der langjährigen Verbindung von Noel Gallagher zum Club.