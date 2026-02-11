wechselnd bewölkt
Kanadische Polizei: Verdächtige war 18 Jahre alt

Police work the scene near Tumbler Ridge Secondary School in Tumbler Ridge, B.C. on Wednesday, Feb. 11, 2026.(Jesse Boily /The Canadian Press via AP) Canada Shooting
Die Polizei arbeitet am Mittwoch, 11. Februar 2026, am Tatort in der Nähe der Tumbler Ridge Secondary School in Tumbler Ridge, British Columbia.Bild: keystone

Schüsse in kanadischer Schule: Verdächtige war 18 Jahre alt

11.02.2026, 22:3911.02.2026, 22:39

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schule in Kanada hat die Polizei die Identität der mutmasslichen Täterin bekanntgegeben. «Die Verdächtige wurde als 18 Jahre alte Frau identifiziert», teilte ein Polizeibeamter der Provinz British Columbia mit. Sie sei eine Bewohnerin der Gemeinde Tumbler Ridge gewesen.

Die Polizei korrigierte zudem ihre Angaben über die Zahl der Toten insgesamt von zehn auf neun. Darunter seien eine Lehrkraft sowie drei Schülerinnen und drei Schüler zwischen 13 und 17 Jahren. Bei den tot in einem Haus aufgefundenen Opfern handele es sich um Mutter und Stiefbruder der Täterin. Der Zustand von mindestens zwei der Verletzten sei «ernst». Über die Motive wurde zunächst keine Auskunft gegeben. Die Beziehung zwischen der Täterin und den Opfern sei weiterhin Teil der Ermittlung, so die Polizei.

«Psychische Gesundheitsprobleme»

Der Beamte gab auch bekannt, dass Einsatzkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach an der Wohnadresse der Verdächtigen im Einsatz gewesen sei. Dabei seien etwa auch Waffen sichergestellt worden. Er sprach auch von «psychischen Gesundheitsproblemen» der mutmasslichen Täterin, ohne nähere Details zu nennen.

Zur Identität der Verdächtigen sagte der Beamte: «Wir identifizieren die tatverdächtige Person so, wie sie sich selbst öffentlich und in den sozialen Medien identifiziert hat.» Er können aber sagen, dass die Täterin bei der Geburt als männlich registriert worden sei. Die Polizei habe derzeit keine Informationen darüber, ob die Verdächtige Mobbing und andere Diskriminierung an der Schule erlebt habe. Sie habe vor vier Jahren die Schule abgebrochen. (sda/dpa)

