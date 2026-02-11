bedeckt, wenig Regen10°
Aargauer Polizist nervt sich bei Kontrolle über Englisch

«Hier spricht man Deutsch»: Aargauer Polizist staucht Autoinsassen wegen Englisch zusammen

Die Kantonspolizei Aargau hat einen Automobilisten aus Holland kontrolliert. Weil er kein Deutsch sprach, antwortete er auf Englisch. Der Polizist wies ihn daraufhin zurecht.
11.02.2026, 16:4011.02.2026, 16:40

In einem Instagram-Post berichtet Akram Bouchiba von der Situation, die sich am Sonntag ereignet habe. Bouchiba war mit seiner Partnerin und einem weiteren Mitfahrer unterwegs, als sie einer Kontrolle unterzogen wurden, berichtet der Blick. Er und seine Partnerin sind aus den Niederlanden in die Schweiz gezogen und leben im Aargau.

Zuerst habe der Polizist sie auf Deutsch angesprochen, sagt Bouchiba gegenüber dem Portal. Da sie nicht fliessend Deutsch sprächen, hätten sie auf Englisch geantwortet. Das sorgte beim Polizisten offensichtlich für Unverständnis.

Im Video hört man, wie ihn der Polizist belehrt, dass er Deutsch sprechen müsse. Er sei selbst auch schon in Kanada von der Polizei kontrolliert worden und habe da auch nicht Deutsch sprechen dürfen, sagt der Polizist. «In der Schweiz spricht man Deutsch, nicht Englisch.»

Bouchiba machte den Vorfall öffentlich. «Die Schweiz hat vier offizielle Landessprachen», schreibt er in seinem Kommentar zum Video. «Respekt ist nicht abhängig von Sprache, Hautfarbe oder Akzent.»

Auf Instagram erntet er viel Zuspruch. «Er nutzt nur seine Macht aus», schreibt eine Nutzerin. «Als Schweizerin aus der französischsprachigen Region wäre es für mich, die kein Deutsch spricht, dasselbe gewesen. Was für eine Schande», schreibt eine andere Userin. «Tut mir leid, dass ihr das erleben musstet», heisst es mehrere Male.

Polizei klärt Vorfall ab

Die Kantonspolizei klärt die Umstände der «fraglichen Kontrolle» intern ab, heisst es auf Anfrage vom «Blick». Man wisse seit Montag davon, könne aber noch keine näheren Angaben machen.

Sprachliche Differenzen gebe es im Polizeialltag jedoch immer wieder. «Abhängig von der Situation gilt es jeweils, eine vernünftige Lösung zu finden, damit eine Kommunikation möglich ist», heisst es von Seiten der Polizei. Fremdsprachenkenntnisse würden in solchen Fällen weiterhelfen. (vro)

Themen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Video: watson
avatar
Dario4Play
11.02.2026 16:56registriert Dezember 2014
So in schaffhausen auch schon erlebt:
Ein dunkelhäutiger mann in astreinem hochdeutsch zu einem Polizisten: Hallo, darf ich sie kurz etwas fragen?
Der Polizist: DA SEIT ME GRÜEZI! Uswis bitte!

Finde ich unverschämt…
6411
avatar
The litterbox incident
11.02.2026 16:50registriert März 2025
Dem Polizisten wünsche ich eine eingehende Kontrolle in der Landessprache, wenn er das nächste Mal nach Italien, Frankreich oder sonstwo in den Urlaub fährt.
4419
avatar
Gina3
11.02.2026 17:02registriert September 2023
“Abhängig von der Situation gilt es jeweils, eine vernünftige Lösung zu finden, damit eine Kommunikation möglich ist”

Ganz ehrlich:
In einer Stresssituation fällt es uns allen schwer, nicht in unserer Muttersprache zu reden! Und eine Polizeikontrolle ist oft – auch wenn wir keine Verstöße begangen haben – eine solche Stresssituation.
Natürlich liegt es im Interesse jedes Einzelnen, die Landessprache gut zu lernen.
Aber ein Polizist sollte in der Lage sein, so zu kommunizieren, dass Stress reduziert wird und gegenseitiges Verständnis ermöglicht wird , oder?
264
