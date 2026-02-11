«Hier spricht man Deutsch»: Aargauer Polizist staucht Autoinsassen wegen Englisch zusammen

Die Kantonspolizei Aargau hat einen Automobilisten aus Holland kontrolliert. Weil er kein Deutsch sprach, antwortete er auf Englisch. Der Polizist wies ihn daraufhin zurecht.

Mehr «Schweiz»

In einem Instagram-Post berichtet Akram Bouchiba von der Situation, die sich am Sonntag ereignet habe. Bouchiba war mit seiner Partnerin und einem weiteren Mitfahrer unterwegs, als sie einer Kontrolle unterzogen wurden, berichtet der Blick. Er und seine Partnerin sind aus den Niederlanden in die Schweiz gezogen und leben im Aargau.

Zuerst habe der Polizist sie auf Deutsch angesprochen, sagt Bouchiba gegenüber dem Portal. Da sie nicht fliessend Deutsch sprächen, hätten sie auf Englisch geantwortet. Das sorgte beim Polizisten offensichtlich für Unverständnis.

Im Video hört man, wie ihn der Polizist belehrt, dass er Deutsch sprechen müsse. Er sei selbst auch schon in Kanada von der Polizei kontrolliert worden und habe da auch nicht Deutsch sprechen dürfen, sagt der Polizist. «In der Schweiz spricht man Deutsch, nicht Englisch.»

Bouchiba machte den Vorfall öffentlich. «Die Schweiz hat vier offizielle Landessprachen», schreibt er in seinem Kommentar zum Video. «Respekt ist nicht abhängig von Sprache, Hautfarbe oder Akzent.»

Auf Instagram erntet er viel Zuspruch. «Er nutzt nur seine Macht aus», schreibt eine Nutzerin. «Als Schweizerin aus der französischsprachigen Region wäre es für mich, die kein Deutsch spricht, dasselbe gewesen. Was für eine Schande», schreibt eine andere Userin. «Tut mir leid, dass ihr das erleben musstet», heisst es mehrere Male.

Polizei klärt Vorfall ab

Die Kantonspolizei klärt die Umstände der «fraglichen Kontrolle» intern ab, heisst es auf Anfrage vom «Blick». Man wisse seit Montag davon, könne aber noch keine näheren Angaben machen.

Sprachliche Differenzen gebe es im Polizeialltag jedoch immer wieder. «Abhängig von der Situation gilt es jeweils, eine vernünftige Lösung zu finden, damit eine Kommunikation möglich ist», heisst es von Seiten der Polizei. Fremdsprachenkenntnisse würden in solchen Fällen weiterhelfen. (vro)