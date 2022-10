Anklage beantragt 30 Jahre Haft für Guatemalas Ex-Präsident Pérez

Der 71 Jahre alte frühere General Pérez weist die Vorwürfe zurück. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft und einer UN-Kommission gegen Straffreiheit stand der Präsident an der Spitze des Korruptionsrings. Baldetti wurde 2018 in einem anderen Korruptionsverfahren bereits zu mehr als 15 Jahren Haft verurteilt. (sda/dpa)

Die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption fordert zudem Geldstrafen von je 73.1 Millionen Quetzal (rund 9.3 Mio. Euro). Zwei Dutzend weiteren Angeklagten drohen in dem Verfahren zwischen 32 und 10 Jahren Haft. Den Ermittlern zufolge ermöglichte die Gruppe Unternehmen, gegen Schmiergeldzahlungen Waren am Zollamt vorbei ins Land einzuführen. Dadurch gingen der Staatskasse Millionenbeträge verloren.

Aufregung um Mussolini-Bilder in Ministerium in Rom

Fotos des faschistischen Diktators Benito Mussolini in einem Regierungsgebäude in Rom haben in Italien für Aufsehen und Empörung gesorgt. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung (Mise) hatte in seinem Hauptsitz, dem Palazzo Piacentini, Bilder aller bisherigen Ressortchefs seit 90 Jahren aufgehängt. Der ehemalige Minister Pierluigi Bersani beschwerte sich am Dienstag bei Twitter darüber, neben Mussolini an einer Wand abgebildet zu sein und forderte das Mise auf, sein Foto zu entfernen. Das Ministerium antwortete laut Nachrichtenagentur Ansa und Adnkronos prompt, dass Mussolinis Foto abgehängt werde, um Kontroversen zu vermeiden.