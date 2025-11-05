«Die Zukunft sieht ein bisschen besser aus» – die Reaktionen auf die US-Wahlnacht
Barack Obama
Der ehemalige US-Präsident legte sich zuletzt für die Gouverneurskandidatinnen Mikie Sherrill in New Jersey und Abigail Spanberger in Virginia ins Zeug. Mit Erfolg: Beide wurden deutlich gewählt. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Obama. Er gratulierte via X allen demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten und erklärte:
Die Wahlen seien eine Erinnerung, dass die Demokraten gewinnen könnten, «wenn sie sich hinter vorausschauenden Anführern, die sich um Themen kümmern, die zählen, vereinigen».
Zohran Mamdani
Der frisch gewählte neue Bürgermeister New Yorks hielt eine emotionale Rede vor seinen Anhängern. Er wählte ähnliche Worte wie Barack Obama:
Mamdani ging direkt auf Konfrontationskurs mit Donald Trump. Er wisse, dass Trump seine Rede verfolge, sagte Mamdani – und wandte sich direkt an den US-Präsidenten, dessen Regierung zuletzt drastisch gegen Menschen vorgegangen war, die illegal ins Land gekommen waren: New York werde eine Stadt der Einwanderer bleiben.
Zohran Mamdani richtet sich in seiner Rede direkt an (oder gegen) Donald Trump:
Chuck Schumer
Da Mamdani dem ganz linken Flügel der Demokraten angehört, gab es namhafte Parteikollegen, die sich nicht direkt für ihn ausgesprochen hatten bei der New Yorker Wahl. So zum Beispiel Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im Senat. Doch nun zeigte sich Schumer erfreut über den Sieg des 34-jährigen Mamdani und gratulierte ihm zu einem «historischen und wohlverdienten Sieg».
Bernie Sanders
Ganz anders als Schumer zählte Polit-Urgestein Bernie Sanders zu den grossen Unterstützern Mamdanis. Der 84-Jährige, der ebenfalls dezidiert linke Positionen vertritt und als Unabhängiger im US-Parlament sitzt, unterstützte Mamdani aktiv im Wahlkampf. Sanders sieht in dem Erfolg «einen der grössten politischen Umstürze in der modernen amerikanischen Geschichte.»
Alexandria Ocasio-Cortez
Die ebenfalls links politisierende Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez jubelte über den Sieg ihres Parteigenossen. Sie bezeichnete Mamdanis Wahlsieg als «einen grossen Schritt hin zu einer besseren Zukunft für unsere Stadt». Der Triumph sende eine direkte Botschaft an Donald Trump:
Donald Trump
Ob die Botschaft bei diesem ankommt, ist fraglich. Der US-Präsident und seine Republikaner durchlebten eine schmachvolle Nacht. Für Trump war kurz nach den deutlichen Niederlagen aber klar, woran es gelegent hatte: Er selbst stand nicht auf dem Wahlzettel. Das schrieb er auf seinem Onlinedienst Truth Social. Zudem machte er den Shutdown, seit dieser Nacht der längste in der US-Geschichte, für die Niederlagen verantwortlich.
Später setzte Trump einen weiteren Post ab, indem er in Grossbuchstaben schrieb: «...and so it begins!» Was er damit genau meinte, war zunächst nicht klar.
Greg Abbott
Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, der ein loyaler Unterstützer Trumps ist und konservative Positionen vertritt, äusserte sich sarkastisch auf den Wahlsieg Mamdanis in New York. Auf X sandte er der Grossstadt an der Ostküste «Thoughts & Prayers». Der Ausdruck ist eine geläufige Reaktion von Politikern auf tragische Ereignisse und wird beispielsweise im Zusammenhang mit Amokläufen häufig verwendet.
Abbott, dessen konservative Positionen stark mit dem linken Programm Mamdanis kontrastieren, meinte aufgrund der neuen Perspektive für New York weiter:
Mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA.