Nach Massaker in Ecuador: Polizei und Militär übernehmen Strafvollzug

Als Reaktion auf neue Bandenkämpfe mit fast 70 Toten in einem Gefängnis in Ecuador übernehmen Bundespolizei und Streitkräfte bis auf weiteres die Kontrolle über die Haftanstalten des südamerikanischen Landes. Das teilte Präsident Guillermo Lasso am Montag nach der Unterzeichnung des «Nationalen Plans zur Krise im Strafvollzug» mit. Künftig sollen Polizisten und Soldaten innerhalb und ausserhalb der Gefängnisse für Ordnung sorgen.

Soldaten erreichen das Gefängnis in Guayaquil. Bild: keystone

Am Wochenende waren bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern verfeindeter Gangs in einem Gefängnis in der Nähe der Hafenstadt Guayaquil mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Rund 1000 Soldaten und Polizisten rückten schliesslich in die Haftanstalt ein. Sie sollen dort nun auf unbestimmte Zeit die Kontrolle übernehmen.

Erst im September waren in derselben Haftanstalt beim schwersten Massaker in der Geschichte des ecuadorianischen Strafvollzugs 118 Menschen getötet worden. Im Februar waren bei heftigen Zusammenstössen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen des Landes 79 Menschen getötet worden.

Wie fast überall in Lateinamerika sind die Gefängnisse in Ecuador überfüllt. Viele Haftanstalten werden von Verbrechersyndikaten kontrolliert. Zahlreiche inhaftierte Gangbosse steuern die Geschäfte ihrer kriminellen Organisationen aus dem Gefängnis heraus.

«Ecuador ist durch den Angriff der Drogenmafia ernsthaft bedroht», sagte Präsident Lasso. «Sie versucht, die Kontrolle über die Haftanstalten des Landes zu übernehmen, und uns den Frieden und die Ruhe auf den Strassen zu rauben.» (saw/sda/dpa)