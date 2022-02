In Ecuador wird die Abtreibung nach einer Vergewaltigung legal

Bisher ist der Abbruch von Schwangerschaften in dem südamerikanischen Land nur in besonderen Fällen erlaubt, etwa nach einer Vergewaltigung von Frauen mit einer geistigen Behinderung oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. In anderen Fällen sind Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren vorgesehen.

In Ecuador hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung nach einer Vergewaltigung erlaubt. 75 Abgeordnete stimmten am Donnerstag (Ortszeit) im zweiten Anlauf dafür, 41 dagegen und sieben enthielten sich.

Schweizer Professor wird für Aussage an US-Universität scharf kritisiert

Ein Schweizer Professor fällt mit einer abschätzigen Bemerkung gegenüber einem Studenten auf. watson hat Einblick in seine Vorlesungsnotizen, in denen er seine Version der Dinge darstellt.

Der Schweizer Rechtsprofessor Franz Werro steht nach einer Aussage in einer Vorlesung in der Kritik. Werro lehrt sowohl an der «Georgtown University» als auch an der Universität Freiburg. Der Rechtsprofessor beriet auch schon die Rechtskomission des Ständerates als Experte zur Konzernverantwortungsinitiative.