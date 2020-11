Videos

Leben

Abtreibung: Eine junge Frau berichtet über ihren Schwangerschaftsabbruch



Video: watson/lea bloch

Tabuthema Abtreibung – «Ich bereue nicht, dass ich abgetrieben habe»

Abtreibung ist nach wie vor ein grosses Tabuthema. Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vollzogen haben, sprechen kaum darüber, obwohl in der Schweiz ca. 10'000 Frauen jährlich abtreiben. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die weiss, wie sich Abtreibung anfühlt.

Die Abrteibungsrate in der Schweiz ist im internationalen Vergleich sehr tief und doch meint die Gynäkologin Choon-Kang Walther, dass jede fünfte Frau in der Schweiz einmal abtreiben würde.

So selbstverständlich wie in der Schweiz sind Abtreibungen jedoch vielerorts nicht: In Polen wurde vor einigen Wochen ein Gesetz erlassen, das Abtreibungen unter bestimmen Bedingungen nicht mehr zulässt. Zehntausende Demonstrierende fanden sich auf den Strassen Polens ein, um gegen das Abtreibungsverbot anzukämpfen.

Auch in einigen Bundesstaaten in den USA gelten scharfe Massnahmen in Bezug auf Abtreibungen. Bundesstaaten wie Georgia, Ohio, Kentucky, Mississippi und Louisiana haben Gesetze verabschiedet, die die Abtreibung nach etwa sechs Wochen verbieten – bevor viele Menschen überhaupt bemerken, dass sie schwanger sind.

Bis in die 12. Schwangerschaftswoche sind Abtreibungen in der Schweiz erlaubt. Nach diesem Zeitpunkt darf nur noch in Ausnahmefällen abgetrieben werden.

Wie sich eine Abtreibung für eine junge Frau angefühlt hat und was eine Gynäkologin, die Schwangerschaftsabbrüche anbietet, zu erzählen hat, siehst du im obigen Video.

Video: watson/lea bloch

Tabu-Bruch: Selbstbefriedigung bei Frauen Video: watson/lea bloch

Neues Abtreibungsgesetz in Alabama Video: srf/Roberto Krone

