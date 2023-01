Berichte: Bus stürzt in Peru Abhang hinab – mindestens 24 Tote

Bei einem Busunglück in Peru sind nach Medienberichten mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Ein Fernbus mit etwa 60 Passagieren an Bord stürzte am Samstagmorgen (Ortszeit) von einer Autobahn in der Provinz Talara im Nordwesten des Andenstaates einen Abhang hinab, wie peruanische Medien berichteten.

Die Polizei, auf die sich unter anderem die Zeitung «La República» berief, äusserte sich zunächst nicht offiziell. Die Transportaufsichtsbehörde Sutran bestätigte den tödlichen Unfall, ohne eine Opferzahl zu nennen. Die Ursache war zunächst unklar. Der Bus war den Berichten zufolge nach Tumbes nahe der Grenze mit Ecuador unterwegs. (sda/dpa)