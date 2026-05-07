Warum diese Palantir-Jacke kontrovers ist

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Der US-Techkonzern Palantir sorgt mit einem ungewöhnlichen Merchandise-Produkt für Aufsehen. Das Unternehmen, das vor allem für Überwachungstechnologien, Datenanalyse und Militärsoftware bekannt ist, brachte eine sogenannte «Chore Jacket» auf den Markt – inspiriert von französischen Arbeiterjacken des 19. Jahrhunderts.

Die Jacke kostete 239 US-Dollar, also rund 185 Franken. Nach nur fünf Stunden war sie ausverkauft.

Die Jacke war in Blau, aber auch in Schwarz erhältlich. bild: palantir

Dass ausgerechnet Palantir eine Arbeiterjacke lanciert, wirkt auf viele widersprüchlich. Die «Chore Jacket» steht historisch für körperliche Arbeit: Mechaniker oder Fabrikangestellte trugen solche Jacken im Frankreich des 19. Jahrhunderts als robuste Arbeitskleidung. Kritiker sehen in Palantirs Merchandise-Produkt nun den Versuch eines milliardenschweren Technologiekonzerns, sich mit der Ästhetik der Arbeiterklasse zu schmücken, obwohl Palantir kaum mit den Lebensrealitäten klassischer Arbeiter in Verbindung gebracht wird.

Über Palantir Palantir ist ein US-Technologieunternehmen, das 2003 unter anderem vom Milliardär Peter Thiel mitgegründet wurde. Die Firma entwickelt Software zur Analyse grosser Datenmengen und arbeitet eng mit Regierungen, Geheimdiensten und Militärbehörden zusammen. Bekannt wurde Palantir vor allem durch Kooperationen mit US-Sicherheitsbehörden wie der CIA oder dem Pentagon. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, mit seinen Technologien Überwachung und militärische Einsätze zu unterstützen. Gleichzeitig gilt Palantir als einer der wichtigsten Profiteure des KI-Booms und arbeitet zunehmend auch mit privaten Unternehmen zusammen. Bild: keystone

Laut Charles McFarlane, Kostümhistoriker und Autor, war es nicht Palantirs Ziel, das Image der Firma aufzupolieren, sondern die «intellektuelle Elite» zu provozieren. Das sagte er gegenüber dem US-Nachrichtenportal Huffpost.

Eliano Younes, Leiter der strategischen Zusammenarbeit bei Palantir, verteidigte das Produkt in den sozialen Medien. Man habe bewusst keine klassische Firmenkleidung wie Poloshirts oder Westen herausbringen wollen. Stattdessen habe das Unternehmen etwas schaffen wollen, «das die im Einsatz befindlichen Kollegen und Unterstützer von Palantir tragen können».

Gegenüber der New York Times betonte Younes zudem: «Das ist nicht politisch.» Bei den Käuferinnen und Käufern der Jacke gehe es um Menschen, «die Palantir lieben und unsere Mission teilen».

McFarlane widerspricht dieser Darstellung. Für ihn sei es «für ein Rüstungsunternehmen unmöglich zu behaupten, dass ein von ihm hergestelltes Produkt keine politische Dimension habe». Die Wahl der Jacke spiegle vielmehr Palantirs Selbstverständnis wider:

«Sie wollen nicht nur die Welt beherrschen und alles dominieren, sie wollen auch, dass man ihnen sagt, dass sie cool sind.»

(hkl)