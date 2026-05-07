freundlich17°
DE | FR
burger
International
Leben

«Chore Jacket»: Warum diese Palantir-Jacke kontrovers ist

Warum diese Palantir-Jacke kontrovers ist

07.05.2026, 16:1207.05.2026, 16:12

Der US-Techkonzern Palantir sorgt mit einem ungewöhnlichen Merchandise-Produkt für Aufsehen. Das Unternehmen, das vor allem für Überwachungstechnologien, Datenanalyse und Militärsoftware bekannt ist, brachte eine sogenannte «Chore Jacket» auf den Markt – inspiriert von französischen Arbeiterjacken des 19. Jahrhunderts.

Die Jacke kostete 239 US-Dollar, also rund 185 Franken. Nach nur fünf Stunden war sie ausverkauft.

palantir chore coat
Die Jacke war in Blau, aber auch in Schwarz erhältlich.bild: palantir

Dass ausgerechnet Palantir eine Arbeiterjacke lanciert, wirkt auf viele widersprüchlich. Die «Chore Jacket» steht historisch für körperliche Arbeit: Mechaniker oder Fabrikangestellte trugen solche Jacken im Frankreich des 19. Jahrhunderts als robuste Arbeitskleidung. Kritiker sehen in Palantirs Merchandise-Produkt nun den Versuch eines milliardenschweren Technologiekonzerns, sich mit der Ästhetik der Arbeiterklasse zu schmücken, obwohl Palantir kaum mit den Lebensrealitäten klassischer Arbeiter in Verbindung gebracht wird.

Über Palantir
Palantir ist ein US-Technologieunternehmen, das 2003 unter anderem vom Milliardär Peter Thiel mitgegründet wurde. Die Firma entwickelt Software zur Analyse grosser Datenmengen und arbeitet eng mit Regierungen, Geheimdiensten und Militärbehörden zusammen. Bekannt wurde Palantir vor allem durch Kooperationen mit US-Sicherheitsbehörden wie der CIA oder dem Pentagon. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, mit seinen Technologien Überwachung und militärische Einsätze zu unterstützen. Gleichzeitig gilt Palantir als einer der wichtigsten Profiteure des KI-Booms und arbeitet zunehmend auch mit privaten Unternehmen zusammen.
infobox image
Bild: keystone

Laut Charles McFarlane, Kostümhistoriker und Autor, war es nicht Palantirs Ziel, das Image der Firma aufzupolieren, sondern die «intellektuelle Elite» zu provozieren. Das sagte er gegenüber dem US-Nachrichtenportal Huffpost.

@thisisantwon When defence contractors become fashion brands - why are Palantir releasing a French chore coat? 'Taste' has never been easier to acquire, so even billion-dollar tech companies are designing and dropping fashionable-looking clothing like a streetwear startup. When are we bringing back gatekeeping? #streetwear #fashion #mensfashion ♬ Mysterious and Sad - Beats by Lucky

Eliano Younes, Leiter der strategischen Zusammenarbeit bei Palantir, verteidigte das Produkt in den sozialen Medien. Man habe bewusst keine klassische Firmenkleidung wie Poloshirts oder Westen herausbringen wollen. Stattdessen habe das Unternehmen etwas schaffen wollen, «das die im Einsatz befindlichen Kollegen und Unterstützer von Palantir tragen können».

Gegenüber der New York Times betonte Younes zudem: «Das ist nicht politisch.» Bei den Käuferinnen und Käufern der Jacke gehe es um Menschen, «die Palantir lieben und unsere Mission teilen».

McFarlane widerspricht dieser Darstellung. Für ihn sei es «für ein Rüstungsunternehmen unmöglich zu behaupten, dass ein von ihm hergestelltes Produkt keine politische Dimension habe». Die Wahl der Jacke spiegle vielmehr Palantirs Selbstverständnis wider:

«Sie wollen nicht nur die Welt beherrschen und alles dominieren, sie wollen auch, dass man ihnen sagt, dass sie cool sind.»

(hkl)

Mehr zu Palantir:

Killen mit KI: So töten die USA mit Palantirs Hilfe
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Viel Lärm um Nichts? Drama um Blake Lively und Justin Baldoni endet kurz vor Prozess
Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni war dramatischer als jede Sendung mit Richterin Barbara Salesch. Inklusive Intrigen und einer plötzlichen Kehrtwende, die überrascht. Ausser, man schaut genauer hin.
Nach über drei Jahren haben wohl die meisten Aussenstehenden leicht den Überblick verloren. Seit den Dreharbeiten zum Film «It Ends With Us» gaben sich Blake Lively und Justin Baldoni übel aufs Dach: Er soll sie sexuell belästigt haben. Sie soll ihn mit Taylor Swifts Hilfe aus dem Film gemobbt haben. Die Rede war von hollywoodreifen Schmutzkampagnen, skrupellosen PR-Tricks – und plötzlich ist alles vorbei.
Zur Story