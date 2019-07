International

Leben

Österreicher übermalen 80 Jahre altes Hakenkreuz an einer Burg



Österreicher übermalen 80 Jahre altes Hakenkreuz an einer Burg – und zwar so

Auf einem Turm einer Burgruine in Kärnten war bis vor Kurzem noch ein riesiges Hakenkreuz zu sehen. Es stammt aus dem Jahr 1934 und befand sich – genau gesagt – an der Burgruine Hochkraig in der Gemeinde Frauenstein. Seit mehr als 80 Jahren.

Dass das Hakenkreuz den Bergfried so lange zieren durfte, hat lokaler Berichterstattung zufolge verschiedene Gründe: Ein Übermal-Versuch zum Beispiel sei von der Witterung bereits wieder abgewaschen worden. Laut «heute.at» wehrte sich das Bundesdenkmalamt gegen eine Entfernung, weil der Turm einsturzgefährdet sei. «Kurier.at» berichtet ausserdem, es hätte zwischen Land und Burg-Besitzer Streit darüber gegeben, wer für die Entfernung des Swastikas zuständig sei. Nun ist offenbar eine Lösung gefunden worden, mit der alle zufrieden sind. Obwohl, alle sind ja eigentlich nie zufrieden.



Und tatsächlich sieht diese Lösung ein bisschen ungewöhnlich aus: Und äh ... so sieht es jetzt aus. (?!?!?!?!!!???!!) https://t.co/kzNMiriWZ4 pic.twitter.com/FiL9W8EKjR — Hanna Herbst (@HHumorlos) July 24, 2019

Die Frage ist: Warum? Dazu äusserte sich Gorazd Živkovič, Abteilungsleiter des Bundesdenkmalamt für Kärnten, gegenüber dem österreichischen Kurier.

Und so lautet die Begründung: «Es ist wichtig, Geschichte nicht auszuradieren, sondern ablesbar zu machen. Deswegen wäre die vollständige Entfernung das falsche Zeichen gewesen. Die Überformung des Hakenkreuzes zu einem Fensterkreuz kommt einer Entschärfung gleich. Ein für demokratische Staaten inakzeptables Symbol wurde zu einem unverfänglichen Symbol umgewandelt. Wichtig ist, dass die Geschichte anhand dieses Zeichens an diesem Ort auch für die nächsten Generationen nacherzählbar bleibt!»

Okay. Man hat sich also was dabei gedacht. Auch wenn das vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Lange Rede, kurze Umfrage:

Umfrage Wie findet ihr die Übermalung? Super, genau die richtige Lösung!

Entfernen wäre weniger peinlich gewesen.

Ich seh nur Windows.

Mir doch egal, was die Österreicher mit ihren Hakenkreuzen machen.

Abstimmen 2 Super, genau die richtige Lösung! 0%

Entfernen wäre weniger peinlich gewesen. 0%

Ich seh nur Windows. 0%

Mir doch egal, was die Österreicher mit ihren Hakenkreuzen machen. 0%

(tam)

Abonniere unseren Newsletter