Tausende in Norwegen dachten, sie hätten im Lotto abgeräumt – dann kam die Ernüchterung

Tausenden Norwegern wurde am vergangenen Freitag fälschlicherweise mitgeteilt, sie hätten bei der Eurojackpot-Ziehung des Landes lebensverändernde Summen gewonnen. Doch der staatliche Glücksspielbetreiber Norsk Tipping hat einen erheblichen Rechnungsfehler gemacht, wie nun der Guardian berichtet.

In einer Erklärung vom Freitag erklärte Norsk Tipping, dass «mehrere tausend Kunden über falsche hohe Gewinne informiert wurden». Der Fehler führte zum Rücktritt des Geschäftsführers des Unternehmens.

Wie konnte das passieren? Das Unternehmen erhält die Gewinnbeträge aus Deutschland in Euro, die dann in norwegische Kronen umgerechnet werden. «Bei dieser Umrechnung ist ein manueller Fehler in dem Code unterlaufen, der in unsere Spiel-Engine eingegeben wird», so das Unternehmen in einer Erklärung. Der konkrete Fehler:

«Der Betrag wurde mit 100 multipliziert, anstatt durch 100 geteilt zu werden.» Norsk Tipping

Die überhöhten Beträge wurden am Freitag auf der Website und der mobilen App des Unternehmens angezeigt, später aber wieder entfernt. Norsk Tipping erklärte, dass keine falschen Auszahlungen vorgenommen worden seien.

Mehrere «Gewinner» erzählten dem Norwegischen Runfunk (NRK), dass sie schon zu feiern begonnen hatten, ehe sie den Rechenfehler entdeckten. So glaubte etwa ein Ehepaar in Herøy, für seine Hausrenovierung 1,2 Mio. Kronen (95'170 Franken) gewonnen zu haben. Andere «Glückspilze» schmiedeten schon Pläne, Autos zu kaufen oder in die Ferien zu fahren, bis dann doch die Ernüchterung kam. Lise Naustdal, die dachte, fast 1,9 Millionen Kronen (150'686 Franken) gewonnen zu haben, sagte dazu:

«Es war ein sehr lustiger Moment.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Norsk Tipping auf dem Prüfstand steht. Das Unternehmen räumte ein, dass es im vergangenen Jahr «eine Reihe von technischen Problemen» gegeben habe. Das Unternehmen hat erklärt, dass es den Vorfall weiter untersuchen wird. (les)