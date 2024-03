Die Stadt Ghazieh nach einem Luftschlag im Libanon (Archivbild): Das Land wird in den Krieg zwischen Israel und der Hamas hineingezogen. Bild: keystone

Libanon im Israel-Gaza-Krieg: «Dann wird das Land im Chaos versinken»

Die Terrororganisation Hisbollah hat den Libanon mit in den Krieg zwischen der Hamas und Israel gezogen. Die Armee des Landes steht dem machtlos gegenüber.

Marianne Max / t-online

Am Montag wurden nach Angaben der israelischen Armee erneut Raketen über die libanesische Grenze nach Israel geschossen. Seit Monaten attackiert die Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon den jüdischen Staat. Sie agiert dabei unabhängig von der libanesischen Armee. Diese galt lange Zeit als Garant der nationalen Sicherheit im Libanon. Doch heute ist sie geschwächt, der Hisbollah Einhalt gebieten kann sie nicht.

Ihre Schwäche zeigt sich besonders wirtschaftlich – in den Gehältern für ihre Soldaten. «Morgens gehe ich meiner Arbeit bei der Armee nach», sagt ein Militärangehöriger, der lieber anonym bleiben will, der Deutschen Presse-Agentur. «Am Nachmittag und in der Nacht fahre ich Taxi.» Wie ihm geht es vielen Militärs im Libanon. Doch in Zeiten wachsender Spannungen mit dem Nachbarland Israel und einem sogar unmittelbar drohenden Krieg stellt ihre miserable Wirtschaftslage ein Sicherheitsrisiko für den Libanon und die Region dar.

Die vom Iran unterstützte Terrororganisation Hisbollah, die weite Teile des Landes kontrolliert, verstärkt das Konfliktpotenzial noch zusätzlich. Sie inszeniert sich nicht nur als der stärkere und fähigere Konkurrent, sondern hat im Libanon eine Art «Staat im Staat» aufgebaut – mit gefährlichen Folgen.

Hassan Nasrallah, Chef der Hisbollah (Archivbild): Die Terrororganisation schiessßt immer wieder Raketen auf Israel. Bild: EPA

Sorge vor Machtübernahme durch Milizen

Noch vor 2019, bevor der Libanon in die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte schlitterte, verdiente ein regulärer Soldat rund 1'500 Euro im Monat. Doch dem Land gehen die Devisen aus. Staatliche Institutionen können ihre Gehälter zum Teil nur noch in lokaler Währung zahlen, die im Zuge der Krise mehr als 95 Prozent an Wert verloren hat. Heute bringt ein Soldat im Durchschnitt umgerechnet nur noch knapp 130 Euro nach Hause. Ein Gehalt, das in dem tief korrupten Mittelmeerstaat kaum zum Überleben reicht, geschweige denn eine Familie ernähren kann.

«Die wirtschaftliche Situation hat viele Soldaten und Polizisten dazu gezwungen, eine andere Arbeit anzunehmen, um über die Runden zu kommen», sagt der Ex-General und Militärexperte Wehbe Katicha. Bisher habe die Armee weggeschaut, denn sie verfüge einfach nicht über genügend Mittel, um volle Gehälter zu zahlen. «Das ist sehr gefährlich.»

Sollte die Armee zerfallen, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen haben. «Wenn es keine Armee gibt, werden Milizen ihre Rolle einnehmen, und das Land wird im Chaos versinken», warnt Katicha. So war es bereits im libanesischen Bürgerkrieg. Zwischen 1975 und 1990 kollabierte die Armee. Milizen verschiedener Konfessionen rissen die Macht an sich und trieben den Libanon in einen blutigen Kampf zwischen den Konfessionen.

Auch die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte Anfang Januar nach einem Besuch in der Hauptstadt Beirut vor einem ähnlichen Szenario. Eine gut ausgestattete und ausgebildete libanesische Armee, deren Soldaten wie in jeder anderen Armee bezahlt würden, sei ein unverzichtbarer Bestandteil, um wirksame Kontrolle über libanesisches Territorium auszuüben und bewaffnete Milizen und Terrororganisationen einzudämmen.

Annalena Baerbock bei ihrem Besuch im Libanon. Bild: keystone

Der Libanon in der Krise

Für viele Soldaten ist ihre eigentliche Arbeit heute jedoch zur Nebensache geworden. Und das in einer Zeit, in der sich der Libanon durch die Angriffe der – mit der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen verbündeten – Hisbollah in der seit Jahren schlimmsten Eskalation mit Israel befindet. Ein Krieg erscheint mit jedem Tag ohne diplomatische Lösung wahrscheinlicher. Auch aus Israel hiess es zuletzt, man bereite sich auf einen Krieg an der Grenze zum Libanon vor. Zusätzlich stellt der Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien und seine Geflüchteten den Libanon auf die Probe.

Unabhängig von der Geldknappheit des Militärs mangelt es auch sonst an so gut wie allem: Es gibt weder ein Staatsoberhaupt noch eine voll handlungsfähige Regierung. «Ich bin einfach nur müde. Meinen Kollegen in der Armee geht es ähnlich», sagt der taxifahrende Armeemitarbeiter. «Auch an meinen freien Tagen arbeite ich Tag und Nacht. Sollte ich einen Job finden, bei dem ich besser und in Dollar bezahlt werde – egal ob hier oder im Ausland – werde ich kündigen und den Dienst verlassen. Am Ende ist das Überleben meiner Familie das Wichtigste», sagt er.

Mit Ausbruch des Gaza-Krieges hatte die Hisbollah entschieden, auch den Libanon mit in den Konflikt zu ziehen. Schon einen Tag nach dem Hamas-Grossangriff auf Israel am 7. Oktober flogen ihre ersten Raketen auf Ziele im Norden des Nachbarlandes. Täglich kommt es seitdem an der Grenze zu gegenseitigem und zum Teil tödlichen Beschuss. Auf beiden Seiten mussten bereits Zehntausende Menschen ihre Heimat verlassen.

Ein Ende Februar zerstörtes Wohnhaus im Libanon. Bild: keystone

Schattenstaat Hisbollah

«Die Macht der Armee wird nicht nur durch die wirtschaftlichen Probleme geschwächt», sagt der Libanon-Kenner und Analyst Makram Rabah. Ihre Macht sei auch durch die Strategien der Hisbollah zerrüttet. So propagiert die Terrororganisation, die Armee sei nicht imstande, selbst die Grenze zum verfeindeten Israel zu schützen. Überhaupt: «Die Zerstörung der Idee des Staats hat die Idee der Armee zerstört», sagt Rabah.

Die Hisbollah kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, von Schiiten bewohnte Viertel von Beirut sowie die Bekaa-Ebene im Norden des Landes. Als starke politische Macht ist sie die einzige Gruppe, die nach dem Bürgerkrieg offiziell ihre Waffen behalten durfte. Sie behauptet, im Besitz von Zehntausenden Raketen zu sein, die das gesamte israelische Territorium erreichen könnten. Nach Aussagen ihres Anführers Hassan Nasrallah stehen ihr rund 100'000 Kämpfer zur Verfügung. Überprüfen lässt sich diese Zahl nicht. Aber stimmt sie, wäre die Hisbollah grösser als die libanesische Armee mit offiziell 85'000 Angehörigen.

Auch Militärexperte Katicha sieht das Vorgehen der Miliz als Gefahr an. Trotz der wirtschaftlichen Probleme seien die libanesischen Streitkräfte ausreichend trainiert, um «problemlos den Frieden an der Grenze aufrechtzuerhalten». Die Hisbollah müsse sie nur lassen. «Sollte die Hisbollah das nicht erlauben, dann wäre das ganze Land gefährdet.»

Unterstützung kommt auch aus Deutschland. Nach Baerbocks Besuch in Beirut sicherte sie dem Libanon finanzielle Unterstützung in Höhe von 15 Millionen Euro zu, damit die Armee besser für die Sicherheit im Süden des Landes sorgen kann. Damit soll Treibstoff bezahlt werden, aber auch mittelfristige Massnahmen, unter anderem die Grenzüberwachung auf der Landseite. Gehälter des Militärs seien darin aber nicht eingerechnet.

