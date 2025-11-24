trüb und nass
Israel tötet Hisbollah-Anführer in Beirut

This undated photo, released by Hezbollah Military Media on Sunday, Nov. 23, 2025, shows Hezbollah&#039;s chief of staff Haytham Tabtabai. (Hezbollah Military Media vÌa AP) Lebanon Israel
Haitham Ali Tabatabai war Generalstabschef der Hisbollah.Bild: keystone

Auf ihn waren 5 Mio. Kopfgeld ausgesetzt: Israel tötet Hisbollah-Anführer in Beirut

Israels Militär hat bei einem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen ranghohen Anführer der proiranischen Hisbollah-Miliz getötet.
24.11.2025, 03:5224.11.2025, 03:52

Es handele sich um Haitham Ali Tabatabai, den Generalstabschef der Schiiten-Miliz, teilte das Militär mit. Die USA hatten 2018 eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Die Hisbollah-Miliz bestätigte seinen Tod am Abend. Zudem seien vier weitere ihrer Mitglieder bei dem Angriff im Vorort Haret Hreik im Süden von Beirut getötet worden.

epa12544386 Soldiers and rescuers stand at the site after an Israeli airstrike on the southern suburbs of Beirut, Lebanon, 23 November 2025. The Israeli army announced that it had conducted a precise ...
Hier schlugen die israelischen Raketen in Beirut ein.Bild: keystone

Nach offiziellen libanesischen Angaben wurden insgesamt fünf Menschen getötet und 28 weitere verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Grossraum Beirut seit Monaten. Getroffen wurde ein mehrstöckiges Gebäude. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, es sei auch erheblicher Schaden an benachbarten Gebäuden und Autos auf der Strasse entstanden.

Netanjahu ordnete Angriff an

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte zuvor mitgeteilt, die Armee habe «den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet hatte». Netanjahu habe die Attacke gemäss der Empfehlung des Verteidigungsministers Israel Katz und des Militärchefs Ejal Zamir angeordnet.

Verteidigungsminister Katz sagte, Israel werde weiterhin mit Entschlossenheit handeln, «um jede Bedrohung für die Bewohner des Nordens und den Staat Israel zu verhindern». Katz drohte: «Wer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgeschlagen.» Man werde eine Rückkehr zur Realität vor dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 nicht zulassen.

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele im Libanon an. Beide Seiten werfen sich Verstösse gegen die Vereinbarung vor.

Immer wieder Angriffe auch in Beirut

Im September vergangenen Jahres hatte die israelische Luftwaffe den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Der Angriff ereignete sich ebenfalls in dem Beiruter Vorort Haret Hreik.

Im Januar 2024 kam der zweithöchste Anführer der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Ausland, Saleh al-Aruri, bei einer Explosion in Beirut ums Leben. Die Hisbollah gab Israel die Schuld am Tod des Vize-Leiters des Politbüros der Hamas. (sda/dpa)

