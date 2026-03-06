Der Schweizer Gregor Deschwanden verpasst beim in einem Durchgang ausgetragenen Weltcup-Springen von Lahti als Vierter das Podest nur um einen halben Punkt. So gut war der Olympia-Dritte von Predazzo von der Normalschanze im Weltcup seit Januar vor einem Jahr (4. bei der Vierschanzentournee in Innsbruck) nicht mehr klassiert.
Den Sieg hätte sich beim siebten Springen in Folge Domen Prevc gesichert, doch der Slowene wurde wegen eines um einen Zentimeter zu langen Skis disqualifiziert. So kam Olympiasieger Philipp Raimund zu seinem ersten Weltcupsieg. Dennoch steht Prevc bereits fünf Wettkämpfe vor Schluss als Sieger des Gesamtweltcups fest, da sein letzter verbliebener Konkurrent Ryoyu Kobayashi nur Sechster wurde. Prevc hat mit erst 26 Jahren und als zweiter Athlet nach Matti Nykänen die «Big Five» des Skispringens gewonnen: Olympiasieg, WM-Titel, Skiflug-WM-Titel, Vierschanzentournee und Gesamtweltcup. (riz/sda)
