Im Rückspiel der Playoffs in der Europa League empfing Nottingham Forest Fenerbahce Istanbul. Die englischen Fans verhöhnten die Türken mit dem Gesang: «Ihr seid nur ein schlechtes Galatasaray!» Trotz der 1:2-Niederlage erreichte Nottingham nach dem 3:0-Sieg der Vorwoche die Achtelfinals.