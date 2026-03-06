Trump says his son Barron met Messi at the White House today.— johnny maga (@johnnymaga) March 6, 2026
“My son said, ‘Dad, you know who’s going to be there today?!?’”
“I said, no. I got a lot of things going on.”
“He said, MESSI!” 🤣 pic.twitter.com/53iPp0y87L
Er habe Pelé gesehen bei New York Cosmos, erinnerte sich der US-Präsident. Ob Messi besser sei, fragte er dessen Mitspieler:
"No lo sé, podrías ser mejor que Pelé... ¿QUIÉN ES MEJOR? ¿MESSI O PELÉ?", pregunta Donald Trump.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 5, 2026
"MESSI", contesta la sala al unísono mientras Lionel se ríe.
Impresionante momento en la CASA BLANCA. 😳😅
pic.twitter.com/H9LRcP3Pcu
Inter Miami und Lionel Messi waren für den Sieg im MLS Cup im letzten Jahr eingeladen.