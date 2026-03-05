sonnig14°
F-35-Kampfjet von Lockheed Martin schiesst Yak-130 ab

epa11278042 An Israeli F35 fighter jet takes off from an undisclosed location in central Israel, 14 April 2024. According to the IDF, Israel&#039;s defense systems, as well as Israel&#039;s allies in ...
Ein israelischer F-35-Kampfjet.Bild: EPA

«Historischer» Moment für den F-35: Pilot schafft spontan ersten Air-to-Air-Kill

Ein F-35 der israelischen Air Force hat eine Premiere geschafft: Erstmals schoss er einen bemannten Kampfjet, eine iranische Yak-130, in der Luft ab.
05.03.2026, 16:1505.03.2026, 16:15

Es handelt sich um den ersten Air-to-Air-Kill eines F-35, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte. Genauer gesagt: Noch nie konnte der Jet des US-Herstellers Lockheed Martin zuvor einen bemannten Jet abschiessen. Der Abschuss soll sich laut Mitteilung am Mittwoch über Teheran ereignet haben. Beim abgeschossenen Kampfjet handelt es sich um eine iranische Yak-130, ein zweisitziges Trainingskampfflugzeug aus Russland.

Der Kommandeur der Basis erklärte laut Spiegel gegenüber Reportern, dass der junge Pilot des F-35 eigentlich ein Regimeziel in Teheran hätte treffen sollen, als er die Yak-130 entdeckte und sie abschoss. Entsprechend nannte Tomer Bar, Chef der Luftwaffe, den Abschuss «historisch», wie israelische Medien berichten. Er habe dem Piloten persönlich gratuliert.

Einen solchen Air-to-Air-Kill, wie solche Abschüsse zwischen zwei fliegenden Jets genannt werden, hat Israel letztmals vor über 40 Jahren geschafft. Damals schoss ein F-15 zwei syrische MiG-23 im Libanon ab. Im März 2021 schoss ein F-35 der israelischen Armee erstmals überhaupt Flieger in der Luft ab, es handelte sich jedoch um zwei unbemannte iranische Drohnen, wie die Armee damals bekannt gab. (vro)

Mehr zum Thema:

Gehen den USA bald die Abwehrraketen aus? Das sagen die Beteiligten und Experten
