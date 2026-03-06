freundlich13°
Donald Trump: Paula White betet im Oval Office für Trump und den Iran-Krieg

Spirituelle beten im Oval Office für Donald Trump und den Krieg im Iran

06.03.2026, 13:5806.03.2026, 13:58

Am 5. März haben sich Religiöse im Oval Office im Weissen Haus versammelt. Sie haben dort für den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg im Iran gebetet.

Eine der Anwesenden war Paula White, sie ist die spirituelle Beraterin des US-Präsidenten.

Video: watson/nina bürge

Paula White ist seit 2019 Teil von Trumps «Faith and Opportunity»-Initiative. Laut ihr sei Donald Trump durch Gottes Plan an seine Führungsposition in den USA gelangt.

In der Vergangenheit hat sich White in Fernsehsendungen für Donald Trump ausgesprochen und ihn öffentlich verteidigt.

Paula White ist im Jahr 1984 konvertiert und gehört seitdem der christlichen Gemeinschaft «Damascus Church of God» an. Diese wollen Menschen durch Musik und Gebete zusammen bringen.

Auch ist White die Leiterin der religiösen Gemeinschaft «City of Destiny». Die Gemeinschaft glaubt daran, Gottes Reich zusammenzubringen. Die Angehörigen sind der Meinung, eine Bestimmung erfüllen zu müssen. Im Zentrum ihres Glaubens steht die Erlösung durch Jesus Christi und das Wort Gottes. (nib)

