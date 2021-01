Giftige Chemikalien über Jahre ungeschützt im Beiruter Hafen gelagert

Augenzeuge in Beirut: «Was ich gesehen habe, kann man nicht mit Worten beschreiben»

Eigentlich wollte er Hilfsprojekte im Libanon vorbereiten – dann wurde er zum Ersthelfer inmitten des Chaos von Beirut: Der Deutsche Serkan Eren hat nach der heftigen Explosion mit angepackt, bis ihn seine Kräfte verliessen.

Es ist 2 Uhr in der Nacht deutscher Zeit, schon 3 Uhr in Beirut. Serkan Eren sagt am Telefon, er wird so schnell nicht schlafen können. «Was ich gesehen habe, kann man nicht mit Worten beschreiben. Unvorstellbare Zerstörung. Viel Blut, dazu die Schreie von Menschen um Hilfe, und wenn man einem geholfen hatte, wartete schon der nächste. Ich stehe völlig neben mir und muss jetzt versuchen, erst einmal runterzukommen.»

Die Pension, in welcher der 36-Jährige aus Stuttgart untergebracht ist, ist nur …