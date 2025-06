«Europa wird zahlen» – diese SMS schickte Rutte an Trump vor dem Nato-Gipfel

Herr Präsident, lieber Donald,



ich gratuliere dir und danke dir für dein entschlossenes Handeln im Iran, das wirklich aussergewöhnlich war und was sich sonst niemand getraut hat zu tun. Das macht uns alle sicherer.



Du wirst heute Abend in Den Haag einen weiteren grossen Erfolg feiern. Es war nicht einfach, aber wir haben sie alle auf 5 Prozent gebracht!



Donald, du hast uns zu einem wirklich sehr wichtigen Moment für Amerika und Europa und die Welt geführt. Du wirst etwas erreichen, was KEIN amerikanischer Präsident in den letzten Jahrzehnten zustande gebracht hat.



Europa wird in hohem Masse dafür bezahlen, und das sollte es auch, und es wird dein Sieg sein. Ich wünsche dir eine gute Reise und wir sehen uns beim Dinner Seiner Majestät!



– Mark Rutte