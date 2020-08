International

Zweiter Haftbefehl nach Explosion in Beirut



Nach der verheerenden Explosion in Beirut hat ein Richter einen zweiten Haftbefehl erlassen. Er richtet sich gegen den Leiter des Beiruter Hafens, Hasan Kuraitim, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Dienstag berichtete. Er sei zuvor vier Stunden verhört worden. Am Montag war gegen den Zollchef des Beiruter Hafens, Badri Dahir, der erste Haftbefehl erlassen worden.

Mehr als 16 Personen sollen Justizkreisen zufolge im Zuge der Ermittlungen zu der Katastrophe festgenommen worden sein. Hafendirektor Kuraitim sowie Zollchef Dahir und sein Vorgänger Schafik Marhi waren bereits am 7. August festgenommen worden.

Die Explosion am 4. August mit mindestens 180 Toten und rund 6000 Verletzten soll durch grosse Mengen Ammoniumnitrat verursacht worden sein. Diese waren nach Regierungsangaben über Jahre ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen gelagert worden. 300 000 Menschen wurden obdachlos, grosse Teile der Stadt stark beschädigt. (sda/dpa)

