Rettungskräfte in der Nähe des Unglücksorts. Bild: keystone

61 Vermisste: Fähre sinkt auf dem Weg nach Bali

Nach dem Untergang einer Fähre nahe der indonesischen Insel Bali werden mindestens 61 Menschen vermisst.

Wie die örtlichen Rettungskräfte am Donnerstag mitteilten, waren 53 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes. Den Angaben zufolge sank die Fähre gegen 23.20 Uhr Ortszeit (16.20 MESZ), vier Menschen konnten demnach am Donnerstagmorgen (Ortszeit) gerettet werden.

Die Rettungsarbeiten dauerten weiter an. Die Fähre habe 22 Fahrzeuge transportiert, darunter 14 LKW. Der Ort des Unglücks befindet sich nahe der Ortschaft Ketapang in Ostjava, von wo es nicht mehr weit nach Bali ist.

Schiffsunglücke sind auf dem südostasiatischen Archipel Indonesien mit seinen rund 17'000 Inseln relativ häufig, was auf laxe Sicherheitsstandards zurückzuführen ist. Im März war ein Boot mit 16 Menschen an Bord vor Bali gekentert, wobei eine Australierin ums Leben kam. Im Jahr 2018 ertranken mehr als 150 Menschen, als eine Fähre in einem der tiefsten Seen der Welt auf der Insel Sumatra sank. (sda/afp/con)