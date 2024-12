Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw zu einer breiten internationalen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Er traf dort ohne öffentliche Vorankündigung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen, dessen Land sich seit fast drei Jahren gegen eine russische Invasion verteidigt.

Bild: keystone

«Ich appelliere an alle Staats- und Regierungschefs der westlichen Welt: Wir alle müssen die Ukraine in dieser Zeit unterstützen, mehr als je zuvor», sagte Tusk, wie seine Kanzlei im sozialen Netzwerk X mitteilte. «Hören Sie auf, über eine mögliche Niederlage der Ukraine zu spekulieren!»



Gipfel in Brüssel



Das Treffen der zwei Verbündeten bereitete auch Beratungen der führenden europäischen Nato-Staaten mit Selenskyj vor über die Frage möglicher Sicherheitsgarantien. Auf Einladung von Nato-Generalsekretär Mark Rutte soll am Mittwoch in Brüssel ein Gipfel stattfinden.



Die Europäer wollen ihr Vorgehen überlegen, falls der künftige US-Präsident Donald Trump die Ukraine zu einem raschen Frieden mit dem Angreifer Russland drängen sollte. Es müsse um eine Stärkung der Ukraine gehen, sagte Selenskyj in einer Pressekonferenz mit Tusk.



Der polnische Ministerpräsident sagte der Ukraine auch Unterstützung für einen raschen EU-Beitritt zu. Die EU-Ratspräsidentschaft Polens in der ersten Jahreshälfte 2025 werde die Gespräche beschleunigen, kündigte Tusk an. (sda/dpa)