Iran: «Kriegsschiffe werden auf Meeresgrund geschickt» + Trump droht mit «Tötungssystem»

Ein hochrangiger iranischer Abgeordneter hat die USA gewarnt, dass alle Kriegsschiffe, die versuchen, die iranischen Häfen zu blockieren, «auf den Grund des Meeres gesendet» würden. Der Sender CNN berichtete darüber.
Damit wies Alaeddin Boroujerdi, Mitglied des iranischen Ausschusses für Aussenpolitik und nationale Sicherheit, die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die iranischen Häfen zu blockieren, als militärisch unbegründete Propaganda zurück.
Die USA hätten «keine wirkliche Fähigkeit», diese Drohung umzusetzen, so Boroujerdi. Andere NATO-Mitglieder würden einen solchen Schritt nicht unterstützen. (val)
Damit wies Alaeddin Boroujerdi, Mitglied des iranischen Ausschusses für Aussenpolitik und nationale Sicherheit, die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die iranischen Häfen zu blockieren, als militärisch unbegründete Propaganda zurück.
Die USA hätten «keine wirkliche Fähigkeit», diese Drohung umzusetzen, so Boroujerdi. Andere NATO-Mitglieder würden einen solchen Schritt nicht unterstützen. (val)