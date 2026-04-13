Extremwetter

Supertaifun «Sinlaku» bedroht US-Inseln – Trump ruft Notstand aus

Böen von über 300 km/h, gestrichene Flüge, geschlossene Schulen. Knapp 45'000 Menschen bereiten sich auf einen Sturm vor – und auch Donald Trump reagiert.

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Die Behörden auf den Nördlichen Marianen haben wegen des nahenden Supertaifuns «Sinlaku» die höchste Warnstufe ausgerufen. Meteorologen erwarten in dem US-Aussengebiet im Pazifik am Montag Böen von mehr als 300 Kilometern pro Stunde. US-Präsident Donald Trump rief den Notstand für das Gebiet aus.

Ein Supertaifun ist ein besonders starker und gefährlicher Sturm. Die Nördlichen Marianen liegen nordöstlich der Philippinen. Seit Montagmittag (Ortszeit) gilt dort für die Inseln Saipan, Tinian, Pagan, Alamagan und Rota die Taifun-Warnstufe eins. Das bedeutet, dass innerhalb von zwölf Stunden zerstörerische Winde erwartet werden. Betroffen sind rund 45'000 Menschen.

Zuletzt befand sich «Sinlaku» knapp 500 Kilometer südöstlich von Saipan und bewegte sich nordwestwärts. Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm nahe an den Inseln vorbeizieht oder sie direkt trifft. Auch das weiter südlich gelegene US-Territorium Guam bereitet sich auf mögliche Auswirkungen des Sturms vor.

«Sinlaku» ist einer der stärksten Stürme der Saison

Das amerikanische Forschungsinstitut Cira, das sich mit Satellitenmeteorologie befasst, sprach für die Nördlichen Marianen von möglicherweise «katastrophalen Wetterbedingungen». Und auch Experten warnen davor, dass selbst dann, wenn das Zentrum des Taifuns nicht direkt über Land zieht, Schäden durch extreme Winde, heftige Regenfälle und Sturmfluten drohen. «Sinlaku» zählt bereits jetzt zu den stärksten Stürmen der laufenden Saison.

Gouverneur David Apatang ordnete umfangreiche Schutzmassnahmen an. Dazu zählen etwa das Streichen von Flügen und Schulschliessungen. Ausserdem appellierte er an die Bevölkerung, letzte Vorbereitungen abzuschliessen: «Sollten Sie in einem Gebäude wohnen, das starken Winden möglicherweise nicht standhält, ergreifen Sie bitte proaktiv Massnahmen, um einen sichereren Unterschlupf zu suchen.»

Die Menschen sollten sich möglichst nicht in Küstennähe aufhalten und Strassen nur im absoluten Notfall betreten, so Apatang. Ausserdem warnte er Autofahrer vor den erwarteten Starkwinden und einer schlechten Sicht.

Mit Trumps Notstandserklärung werden Hilfen der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA aktiviert.