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Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung benützt generative KI

KI-Nutzung in der Schweiz bei fast 50 Prozent. Bild zeigt Person bei Nutzung von KI
Claude, Chat-GPT und andere Künstliche Intelligenz wir in Europa rege genutzt.Bild: watson/imago

Fast die Hälfte der Bevölkerung benützt generative KI – Schweiz in Europa auf Platz 3

Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung benützt unterdessen generative Künstliche Intelligenz zur Herstellung neuer Texte, Bilder, Videos oder Songs. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesamt für Statistik.
21.04.2026, 10:3921.04.2026, 10:39

Die Ergebnisse der Omnibus-Erhebung 2025 zur Internetnutzung bestätigten, dass sich keine digitale Technologie in der Bevölkerung so schnell verbreitet habe wie die generative Künstliche Intelligenz (KI), heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Statistik (BFS) von Dienstag.

Drei Jahre nach deren Bereitstellung im Internet gibt demnach mit 47 Prozent nahezu die Hälfte der Schweizer Bevölkerung an, generative KI zu nutzen. Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz somit hinter den Spitzenreitern Norwegen und Dänemark auf dem dritten Rang.

Anfang April hatte eine Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis ergeben, dass 76 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz überhaupt Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz im Alltag benützt. Im Jahr zuvor waren es erst 62,4 Prozent.

Junge Menschen, Gebildete, Einkommensstarke und Romands würden Künstliche Intelligenz besonders stark nutzen, so Comparis. In der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen beträgt die Nutzungsrate gemäss Umfrage 90,1 Prozent gegenüber 52,1 Prozent bei den über 56-Jährigen.

Auch beim Bildungsgrad seien die Unterschiede gross: Personen mit hoher Bildung verwenden diese Tools zu 82,5 Prozent, bei Menschen mit niedrigem Bildungsgrad sind es 69,4 Prozent. Ähnlich deutlich sind gemäss Umfrage die Unterschiede zwischen hohen und niedrigen Einkommensklassen. (can/sda)

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