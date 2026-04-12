Räumung von Seeminen: US-Zerstörer passieren offenbar Strasse von Hormus

Zeitgleich mit den Verhandlungen in Pakistan erklärte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom), einen Marineeinsatz zur Räumung von Seeminen begonnen zu haben. Zwei Zerstörer hätten dazu die Strasse von Hormus passiert und seien im Arabischen Golf im Einsatz gewesen, hiess es in einer Mitteilung von Centcom auf X. Trump sagte wenig später, Minensuchboote seien im Einsatz. Die iranischen Revolutionsgarden hatten vor wenigen Tagen einen Bereich der Meerenge als Gefahrenzone deklariert und vor Minen in den Schifffahrtsrouten gewarnt.
Von Centcom hiess es weiter, die Mission solle sicherstellen, dass die Strasse vollständig frei von Seeminen sei. «Heute haben wir mit der Einrichtung einer neuen Passage begonnen und werden diesen sicheren Weg bald mit der Schifffahrtsindustrie teilen, um den freien Warenverkehr zu fördern», wurde Centcom-Kommandeur Admiral Brad Cooper zitiert.
Von Centcom hiess es weiter, die Mission solle sicherstellen, dass die Strasse vollständig frei von Seeminen sei. «Heute haben wir mit der Einrichtung einer neuen Passage begonnen und werden diesen sicheren Weg bald mit der Schifffahrtsindustrie teilen, um den freien Warenverkehr zu fördern», wurde Centcom-Kommandeur Admiral Brad Cooper zitiert.