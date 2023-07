Wegen «herausfordernden Bedingungen» streicht Easyjet 1700 Flüge im Sommer

Das Unternehmen teilte mit, es habe daher «einige präventive Anpassungen an unserem Programm vorgenommen», die «eine kleine Anzahl von Flügen in Gatwick» beträfen. Experten erwarten im Juli die meisten Abflüge in einem Monat aus Grossbritannien seit Oktober 2019. Die Branchenanalysten von Cirium rechnen damit, dass die Zahl um 11 Prozent höher liegen wird als im Vorjahresmonat. (sda/awp/dpa)

95 Prozent der betroffenen Passagiere seien bereits auf alternative Flüge umgebucht worden. Zwischen Juli und September würden noch immer rund 90'000 Flüge durchgeführt, die Streichungen würden in etwa der Menge an Verbindungen von einem Tag entsprechen.

Egal ob Tiktok, Twitter oder auch Instagram – an diesem Video kam man am letzten Wochenende auf Social Media kaum vorbei: Ein maskierter Mann, er trägt eine Kandora, die klassische Kleidung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, betritt in Dubai ein Geschäft für Luxusfahrzeuge. Er scheint in Eile zu sein, als wolle er zwischen wirklich wichtigen Dingen nur noch schnell eine lästige Pflicht erledigen. Zwei Angestellte folgen ihm. Sie schleppen eine Palette mit gebündelten Banknoten hinter dem Mann her.