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Zehn Verletzte nach heftigen Flugturbulenzen von Brisbane nach Hongkong

Verletzt nach Turbulenzen auf Flug
Acht Verletzte wurden nach der Landung in umliegende Krankenhäuser gebracht.Bild: SCMP

Zehn Verletzte nach heftigen Turbulenzen auf Flug nach Hongkong: «Wie ein freier Fall»

23.05.2026, 17:0723.05.2026, 17:07

Insgesamt zehn Menschen sind während eines Flugs vom australischen Brisbane nach Hongkong aufgrund heftiger Turbulenzen verletzt worden.

Acht von ihnen wurden nach der Landung in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie Hongkongs öffentlich-rechtlicher Rundfunksender RTHK unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher der Fluglinie Cathay Pacific berichtete. Demnach erlitten insgesamt vier Passagiere und sechs Mitglieder des Kabinenpersonals leichte Verletzungen.

Ein Reisender beschrieb der Hongkonger «South China Morning Post», dass sich die Turbulenzen wie ein «freier Fall in einem Freifallturm» angefühlt hätten.

Die Erschütterung habe demnach rund zwei Sekunden angedauert und sei etwa zwei Stunden vor Landung erfolgt. Die Passagiere hätten laut geschrien und Gegenstände seien wild durch die Luft geflogen. (sda/dpa)

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