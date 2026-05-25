Die Kranzfeste am Pfingstmontag in Näfels (Glarner-Bündner) und Ruswil (Luzerner) gewinnen Schwingerkönig Armon Orlik sowie das Trio Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn. Armon Orlik gewann das Glarner-Bündner Kantonale wie schon im Vorjahr - und zum insgesamt sechsten Mal. Im Schlussgang bodigte der Schwingerkönig den erst 17-jährigen Sales Tschudi nach sechseinhalb Minuten mit einem Wyberhaken. Tschudi sorgte zuvor für die Sensation in Näfels. Der Glarner spedierte im fünften Gang Kilchberg-Sieger Damian Ott ins Sägemehl.
In der Innerschweiz kamen 8300 Zuschauer ans Luzernische nach Ruswil. Auch sie erlebten eine grosse Überraschung live mit. Topfavorit Sämi Giger stellte zwei seiner ersten drei Gänge (gegen Sven Schurtenberger und Samuel Schwyzer) und fiel schon vor dem Mittagessen aus der Entscheidung. Im Schlussgang gab es zwischen Sven Schurtenberger und Michael Gwerder keinen Sieger. Dadurch teilten sich Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn den Festsieg. (riz/sda)
In der Innerschweiz kamen 8300 Zuschauer ans Luzernische nach Ruswil. Auch sie erlebten eine grosse Überraschung live mit. Topfavorit Sämi Giger stellte zwei seiner ersten drei Gänge (gegen Sven Schurtenberger und Samuel Schwyzer) und fiel schon vor dem Mittagessen aus der Entscheidung. Im Schlussgang gab es zwischen Sven Schurtenberger und Michael Gwerder keinen Sieger. Dadurch teilten sich Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn den Festsieg. (riz/sda)