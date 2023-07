Ein Passagier war offenbar so unzufrieden mit dem Essen an Bord von United Airlines, dass er einen Wutanfall bekam. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Passagier passt Menü an Bord nicht und randaliert – Airline muss Flug umleiten

United Airlines musste bei einem Flug nach Europa einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen. Ein Passagier war offenbar unzufrieden mit dem Essen an Bord.

Ein Flug der United Airlines von Houston nach Amsterdam musste wegen eines Zwischenfalls umgeleitet werden. Offenbar hatte ein unzufriedener Passagier in der Business-Klasse randaliert. Das berichtete der britische «Guardian». Der Grund: Die Wunschmahlzeit des Passagiers sei an Bord nicht verfügbar gewesen.

Ein Insider der Luftfahrtindustrie veröffentlichte eine interne Mitteilung der Fluggesellschaft via Twitter, die von einem störenden Passagier an Bord berichtete. Es handele sich bei dem Zwischenfall um die niedrigste Bedrohungsstufe.

United Airlines bestätigte dem «Guardian», dass das Flugzeug nach einer «Störung durch einen Passagier» sicher in Chicago gelandet war und die betreffende Person von der Strafverfolgungsbehörde abgeführt wurde. Obwohl der Flug Amsterdam letztendlich erreichte, verzögerte sich die Ankunft um mehr als drei Stunden.

Flieger umkreiste O'Hare in Chicago

Flug UA20 war am Sonntag um 16.20 Uhr (Ortszeit) in Houston in den USA gestartet und befand sich zwei Stunden später im Luftraum von Chicago. Auf der Webseite Flightradar24 war zu sehen, wie das Flugzeug dann den Flughafen O'Hare in Chicago umkreiste. Die Maschine musste vor der Landung Treibstoff verbrauchen, um leicht genug für eine sichere Landung zu sein.

United bietet Drei-Gänge-Menü an

Was genau an Bord vorgefallen ist, ist bislang unklar. Es sei ungewiss, um welche Mahlzeit es in der Auseinandersetzung genau ging, heisst es im «Guardian». Die Business-Klasse der United Airlines biete normalerweise ein vollständiges Drei-Gänge-Menü sowie zusätzliche Mahlzeiten an.

In der Vergangenheit war die Fluggesellschaft allerdings schon wegen angeblich verschlechterter Standards bei den Mahlzeiten wegen der Corona-Pandemie kritisiert worden. Letztes Jahr kündigte das Unternehmen an, seine Business-Class-Tarife zu verbessern. Eine Sitzplatz in der gehobenen Klasse kostet von Houston nach Amsterdam etwa 6'927 US-Dollar oder 6'287 Euro.

Passagiere, die sich an Bord eines Fluges nicht korrekt verhalten, können von der zuständigen Behörde, der Federal Aviation Administration, Geldstrafen bis zu 37'000 US-Dollar für jeden Verstoss gegen die Bestimmungen auferlegt bekommen. Sie können auch strafrechtlich verfolgt werden.

