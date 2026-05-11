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Namibia: Ex-Kaufland-Manager und Familie sterben bei Flugzeugabsturz

Ex-Kaufland-Manager und Familie sterben bei Flugzeugabsturz in Namibia

Bei einem Flugzeugabsturz in Namibia kommen mehrere Menschen ums Leben. Alle Insassen waren Deutsche.
11.05.2026, 19:3511.05.2026, 20:49

In Namibia sind bei einem Flugzeugabsturz am Sonntag vier Menschen gestorben. Das bestätigte die Fluglinie Desert Air am Montag auf Facebook. Demnach starben der Pilot und die drei Passagiere. Diese seien deutsche Staatsbürger gewesen. Später bestätigte das Auswärtige Amt in Berlin, dass auch der Pilot Deutscher war.

Vier Deutsche kamen ums Leben. (Symbolbild)
Vier Deutsche kamen ums Leben. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Nach Angaben der Zeitung «Heilbronner Stimme» handelt es sich bei den Opfern um den ehemaligen Kaufland-Manager Richard Lohmiller, seine Ehefrau Silke Lohmiller, die lange in leitenden Positionen für Lidl-Gründer Dieter Schwarz tätig war. Mit im Flieger war laut Bericht auch der gemeinsame Sohn Henry. Lidl und Kaufland gehören zur Schwarz-Gruppe.

Laut der Airline handelte es sich bei der Unglücksmaschine um eine Cessna 210, ein Leichtflugzeug mit Platz für bis zu sechs Passagiere. Laut Mitteilung lag das Ziel des Flugs im Namib-Naukluft-Nationalpark. Das Flugzeug wurde in der Nähe des Zielorts vermisst. Die Maschine startete demnach in Hosea Kutako, nahe der Hauptstadt Windhuk.

Fluggesellschaft kündigt Ermittlungen an

Da die Maschine nicht am Zielort eingetroffen sei, sei am Sonntag eine Suchaktion eingeleitet worden. Die Maschine wurde schliesslich am Montagmorgen entdeckt. Die Ursachen für den Unfall werden laut der Fluggesellschaft nun von den zuständigen Behörden ermittelt.

Desert Air drückte den Angehörigen und Freunden der Opfer ihr Mitgefühl aus. Das Unternehmen ist eine lizenzierte Charterfluggesellschaft und auf private Flugsafaris spezialisiert.

Namibia liegt im Süden Afrikas und hat rund 3 Millionen Einwohner. Mit seinen Wüstenlandschaften ist das Land bei Touristen beliebt. (t-online)

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