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Streik bei Lufthansa: Hunderte Flüge fallen aus – das willst du wissen

Kabinenpersonal-Streik legt Lufthansa lahm – Hunderte Flüge fallen aus

Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter legen am Freitag den Betrieb lahm – mit Folgen für Tausende Reisende. Warum der Tarifstreit eskaliert und was betroffene Passagiere jetzt tun können.
10.04.2026, 06:3810.04.2026, 06:38
Inhaltsverzeichnis
Was ist passiert?Welche Flüge sind betroffen?Wie reagiert die Swiss?Welche Empfehlungen gibt es für Passagiere?Was ist der Grund für den Streik?

Was ist passiert?

Zum Ende der Osterreisewelle ist das Kabinenpersonal der Lufthansa in einen Streik getreten, der zu hunderten Flugausfällen führt. Seit Mitternacht sollen die rund 20'000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Arbeit ruhen lassen.

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Das Kabinenpersonal der Lufthansa ist in einen Streik getreten.Bild: keystone

Welche Flüge sind betroffen?

Betroffen sind am Freitag bis 22.00 Uhr Hunderte Abflüge. Bestreikt werden offiziell nur die Starts in Deutschland an den Drehkreuzen München und Frankfurt sowie an zahlreichen anderen Flughäfen wie Leipzig/Halle, Berlin oder Stuttgart. Weil in der Folge die Maschinen an ausländischen Zielen fehlen, dürften aber auch zahlreiche Rückflüge zunächst ausfallen.

Wie reagiert die Swiss?

Die Lufthansa-Tochter Swiss will auf Flügen nach Frankfurt und München grössere Flugzeuge einsetzen. So könnten wohl einige Passagiere trotzdem noch an ihr Ziel kommen.

ARCHIVBILD ZUR PRAEZISIERUNG DES STELLENABBAUS BEI DER SWISS, AM DIENSTAG, 15. JUNI 2021 - coVIDE Photo Set - Grounded &quot;Swiss&quot; and &quot;Edelweiss&quot; airline airplane are pictured at the ...
Die Swiss setzt bei einigen Flügen grössere Flugzeuge ein.Bild: keystone

«Wir sind uns bewusst, dass Streiks für viele Reisende mit Unannehmlichkeiten verbunden sind. Unser Ziel ist es deshalb, im Rahmen unserer Möglichkeiten zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen und so möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen», schrieb die Swiss am Donnerstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Vorerst geht es um acht Flüge zwischen Zürich und Frankfurt sowie Zürich und München. Weitere Flüge könnten hinzukommen, so die Swiss.

Swiss reagiert auf Lufthansa-Streik und setzt grössere Flieger ein

Die Fluggesellschaft stehe im engen Austausch mit dem Unternehmen, hiess es weiter. Reisende sollen den Status ihrer Buchung regelmässig überprüfen und die Kontaktdaten aktualisieren, wenn nötig. Nur so könnten sie bei Flugannullierungen direkt kontaktiert werden.

Welche Empfehlungen gibt es für Passagiere?

Auch Lufthansa rät den Passagieren, sich umfassend über ihren Flug zu informieren. Die Tickets können umgebucht oder erstattet werden. Weiterhin stehen den Fluggästen bei Verspätungen von über drei Stunden Entschädigungen zu. Auch muss die Airline für alternativen Transport, Verpflegung und Unterkunft sorgen.

Was ist der Grund für den Streik?

Zum Streik aufgerufen hat die Kabinengewerkschaft Ufo, um in mehrere festgefahrene Tarifkonflikte bei der Lufthansa Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline Bewegung zu bringen.

Dem Streik waren ein Warnstreik und eine Urabstimmung vorausgegangen. Diese ergab eine hohe Zustimmung der Beschäftigten für einen Arbeitskampf.

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um die fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen, hiess es.

Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte grosse Streik in diesem Jahr bei Deutschlands grösster Fluggesellschaft. (dab/sda/dpa)

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