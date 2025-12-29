wechselnd bewölkt-2°
Mindestens 13 Tote bei Zugunglück in Mexiko

Mindestens 13 Tote bei Zugunglück in Mexiko

Bei einem Zugunglück im Süden von Mexiko sind mindestens 13 Menschen ums Leben kommen. Fast 100 weitere wurden bei dem Unfall im Bundesstaat Oaxaca verletzt, wie die Marine des lateinamerikanischen Landes mitteilte.
29.12.2025, 05:5529.12.2025, 05:55

Demnach wurden 36 der Verletzten von ihnen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Zug war auf der Strecke zwischen Salina Cruz und Coatzacoalcos auf der Landenge Isthmus von Tehuantepec entgleist. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren nach Angaben der Marine rund 250 Menschen an Bord. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

epa12616471 Members of the Mexican Navy monitor an area after after the Transistmico train derailed in the municipality of Asuncion Ixtaltepec in Oaxaca, Mexico, 28 December 2025. At least 13 people d ...
Soldaten am Unglücksort in Mexiko.Bild: keystone

Die sogenannte Linie Z verbindet die rund 300 Kilometer voneinander entfernten Häfen Salina Cruz am Pazifik und Coatzacoalcos am Golf von Mexiko. Sie wird von der mexikanischen Marine betrieben. Eine Vorgängerstrecke war bereits Ende des 19. Jahrhunderts von dem deutschstämmigen Ingenieur Carl von Wagner errichtet worden. (sda/dpa)

